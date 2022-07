La televisión es un espejo donde comprendernos como cultura, política y sociedad. Ahí están los saberes que celebramos, las verdades que podemos asumir, los modos de reír que nos habitan.

SABERES ANCESTRALES. 'El buen vivir' llega a su tercera temporada en Canal Trece. Una serie para celebrar los sabedores, las historias y los pensamientos de los pueblos indígenas en Colombia. Esta vez los que cuentan son los pueblos achagua, emberá-katío, zio bain, awá, nasa, nükak, yukpa, andoke y zenú.



Ya se han contado 30 historias que están disponibles en elbuenvivir.co para contar los saberes, haceres y pensares de la vida plena y la vida digna desde su pensamiento propio y sus conocimientos ancestrales.



Lo mejor es que estos documentales están hechos por ellos mismos: dirigen, escriben, producen y narran ejerciendo su soberanía cultural.

LAS VERDADES. Ya llegó la cuarta temporada de 'Frente al espejo'. Ahí nos podemos ver en nuestras maneras de asumir nuestras violencias. Ahí vamos para encontrarnos en modos y voces diversas. Ahí podemos entender que para hacer las paces debemos vernos en nuestras verdades.



El programa se hace en modo Santiago Alarcón, poniéndole buena onda, jugando a la ironía, buscando algo de humor y mucho de sentido común. Uno lo ve y puede creer que podemos hacer otro país, que queremos construir un común diferente, que las verdades valen si nos escuchamos con respeto.



Así, la Comisión de la Verdad aporta televisión que nos permita habitar de otros modos nuestra realidad. Véalo en Canal Capital, Telepacífico, Teleantioquia y Telecaribe.



EL HUMOR SIGLO XXI. Apropósito de los remakes de Hasta que la plata y de Dejémonos de vainas… hay que reflexionar sobre cómo adaptar el humor a este siglo. En el siglo pasado “era normal” ser machista, sexista, troglodita y acosador laboral. Es más, eso producía risa.



Laura me hizo caer en cuenta que en Hasta que la plata nos separe el maltrato y acoso laboral son insoportables, enervante la actitud condescendiente de los hombres hacia las mujeres, la cosificación de la mujer, los chistes pesados y fuera de lugar.

No puede ser que sigamos en la incesante obsesión con todo lo sexual y el rol de las mujeres-carne.

Hay que recordar que estamos en el siglo XXI, y eso ya no es normal, eso no da risa, eso perpetúa comportamientos que no nos ayudan como sociedad. Hoy da poca risa ese machismo y sexismo.



Sabemos que el respeto está por encima del maltrato laboral y que ser racista solo demuestra la ignorancia de quien lo habita.



El humor es siempre cultural y político, y estamos en tiempos donde debemos reír respetando y saliendo de las barbaries de la xenofobia, el racismo, el machismo, el clasismo y el sexismo…



Tal vez por eso sea que las apuestas de RCN de hacer humor no funcionan. El reencauche como fórmula creativa requiere adaptarse a la época y sensibilidad de nuestro tiempo. 'Hasta que la plata' nos separe no lo logró y 'Dejémonos de Vargas', tampoco.