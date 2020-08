La serie 'Mira lo que has hecho' enseña a madurar con mucha risa

Berto Romero, uno de los comediantes más famosos de España, habló con EL TIEMPO de su exitosa serie, que ahora está disponible en Colombia. La familia, los hijos y los miedos de la madurez son los ingredientes de esta receta de humor.

“Yo siempre pienso que lo que hago es un desastre”, comenta el actor, cómico y ahora estrella de la televisión en España Berto Romero. Obviamente está bromeando, ya que su comedia Mira lo que has hecho se ha convertido en un fenómeno que ahora quiere seducir nuevos públicos.

A sus 45 años, Romero está degustando las mieles del éxito con una comedia clara, directa y muy bien armada alrededor de un tema universal: el —horrible para algunos— paso a la madurez y la experiencia de ser padres.

Crecer y madurar son los temas de la producción española. Tiene tres temporadas. Foto: Movistar+ Play

'Mira lo que has hecho' refleja de manera divertida, cercana e irreverente la montaña rusa de emociones que Berto sufre al ser padre, cómo le cambia la vida y cómo afecta a sus relaciones personales y sentimentales.

Las aventuras del día a día con los hijos, los conflictos cotidianos y hasta uno que otro tema complejo que se discute en la sociedad aparecen en un tono de humor muy particular, pero cercano, a pesar de haber sido concebido a miles de kilómetros de una audiencia como la colombiana. 'Mira lo que has hecho' ya tiene disponibles todas sus tres temporadas en la plataforma de streaming Movistar+ Play.



En su serie, el personaje de Romero lidia con la cotidiandianidad de sus hijos que están creciendo. Ya logró superar el impacto de ser padre por primera vez.



Lleva una vida tranquila con su esposa y mantiene una buena relación con su hermano y su madre, con los que revela quizá los momentos más emotivos y casi melodramáticos de la producción. Es humor para toda la familia, pero tiene tiempo para unos matices más profundos y sentimentales.



A propósito de la llegada de la producción a Colombia y de la preparación de la tercera temporada, Berto Romero conversó con EL TIEMPO para revelar un poco más de esta comedia que no está exenta del drama y que lucha por escapar a comparaciones o que se piense que es un producto predecible. De hecho, no lo es.



¿Por qué decir que todo es un desastre? Creo que esa frase es solo una manera de buscar que no lo sea…



Es un rasgo de mi educación judeo cristiana que todavía está ahí ejerciendo su presión como le corresponde.



La serie es muy divertida, pero toca un concepto muy interesante: el miedo…

Esa es probablemente la idea más importante, es el motor de la serie. Mira lo que has hecho habla de hacerse mayor y hacerse mayor es eso: empezar a tener miedos. Pasar de creerte ese ‘superser’ al que no le iba a ocurrir nada y, de repente te encuentras en un nuevo lugar de responsabilidades. Claro es un tema que atañe al hecho de ser padres, pero que no en realidad no necesitas serlo para darte cuenta que el mundo tiene mucho peso.



Claro, uno madura y se preocupa…

Sí. En los 70, cuando yo era chico, pues la crisis del petróleo iba a explotar, pero yo crecí feliz. A lo mejor mis padres estaban como yo ahora. En realidad es un tema muy interesante.

¿Cómo definiría el viaje de 'Mira lo que has hecho' hasta ahora?

El viaje ha sido interesante y se ha producido un curioso efecto, ya que la serie fue creciendo como nosotros (se estrenó en el 2018). Crecimos como escritores y en el tono que estábamos buscando para ella.



En la primera temporada, era divertida. En la segunda, apostamos un poquito más al drama y ahora en la tercera temporada la hemos dejado reconectar con el humor del principio y creo que en esta última etapa es más ambiciosa, abarca más temas y pide más.



¿Cómo es escribir una comedia de pareja, de padres y del día a día en familia con todos esos elementos que la hacen más ambiciosa?

Vamos creando en temporadas largas. Nos tomamos de siete a nueve meses para escribir y pensar mucho los episodios. Es un tiempo largo, en el que vamos haciendo como un árbol de ideas, determinando y analizando la historia que nos convendría. (…) No hay momentos mágicos, sino mucho trabajo, pero ha sido una experiencia muy agradable.



Las historias con su pareja en la ficción (Eva Ugarte) son jocosas, pero a la vez dan una sensación de nostalgia, de un tipo de familia que ya no hay ahora…

Sí. Es un poco idealista el dibujo de la pareja, pero también hay la sensación de que quieren ser los mejores padres y eso los hace un poco torpes y vulnerables. Es una dinámica divertida que siempre está rondando en toda la serie.



Dicen que Mira lo que has hecho nace de su propia vida ¿Qué tan cierto es eso?

Soy consciente y casi que un provocador en ese aspecto. Todo se dio porque queríamos hacer una serie que no se pareciera o recordara a 'Seinfeld', a Larry David con 'Curb your Enthusiasm' o a 'Louis C. k'.



Teníamos que tener algo que fuera más a lo emocional y con un cierto tono intimista, pero además, le sumamos eso de preguntarse: ¿Eso le habrá pasado a Berto o no? Y ese asunto de chisme con todo eso ha funcionado también.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1