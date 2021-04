‘Leyes de cine salen de la reforma tributaria’: Ministro de Cultura

Después de la enorme preocupación que generó en el sector audiovisual colombiano la posibilidad de que se modificaran las leyes 814 del 2003 – que incentiva la producción local- y la 1556 del 2012 –que atrajo a productores extranjeros para hacer sus rodajes aquí-, el ministro de Cultura, Felipe Buitrago aclaró la posición del Gobierno en entrevista con EL TIEMPO.

“En este momento le podemos dar la tranquilidad al sector de que ya estamos trabajando con miembros de la bancada del gobierno en el Congreso para eliminar de la ponencia esa propuesta que se hizo con la mejor de las intenciones. Entendemos que hay una preferencia por el (fondo) parafiscal y eso es lo que se va a mantener”.



El ministro aseguró que ley de solidaridad sostenible –como el Gobierno ha bautizado su reforma tributaria- buscaba “adelantarse a problemas graves del sector”, el más preocupante, la financiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), un ente parafiscal que se nutre de la taquilla local, notablemente afectada por la pandemia en el último año.



“La pandemia ha sido una maestra implacable, ha puesto al descubierto problemas, dificultades, que nos plantean retos enormes. Entonces con las mejores intenciones se hacen propuestas que no se entienden –aseguró Buitrago respecto a lo planteado en la reforma-. Se va a mantener el fondo parafiscal, pero eso nos deja una preocupación y es la financiación del FDC, porque depende de la taquilla”.



El año pasado la taquilla en Colombia fue 81 por ciento menor que en el 2019 y este año, el primer trimestre fue 15 por ciento menos entable que el mismo periodo del 2019.



“Yo tengo profundas preocupaciones sobre la financiación del FDC que he conversado con el presidente, con Proimágenes (la entidad que administra el fondo y sus convocatorias) y el equipo, y desde el sábado con los líderes del sector audiovisual. De hecho, ellos nos presentaron un análisis de por qué es más conveniente mantener el parafiscal, pero también expresan su preocupación sobre cómo financiar el FDC en los próximos 5 a 10 años.

Ustedes calculan que la recuperación de la taquilla, afectadísima por la pandemia, irá más allá del 2024...



La pandemia genera incertidumbre sobre los tiempos de recuperación. Solo hay datos históricos de referencia de lo ocurrido en Estados Unidos en 1918, donde la estabilidad en las entradas al cine y el teatro tardaron en recuperarse cinco años.



Pero en esa época no había plataformas de streaming: los grandes estudios tienen una o son socios de alguna. Y ahí nos preguntamos: ¿cuánto va a afectar esto el recaudo? Ojalá nos equivoquemos. Yo soy un amante del cine, de ir una o dos veces a la semana, y es de las cosas que más extraño hacer por la posición que tengo.



El colapso de los ingresos me preocupa, si bien el resto de la cadena de la producción audiovisual, como los estímulos tributarios y la inversión extranjera están tranquilos, sucede que el FDC es fundamental para los nuevos talentos, para darles oportunidad a los cineastas, para facilitar los estímulos para los guionistas, cortometrajes, para otro tipo de formación técnica.



Como lo dijo el presidente Duque estamos buscando los mecanismos para financiar el FDC, este año estaños haciendo un aporte desde el Ministerio de 5.000 millones de pesos... es que la taquilla del 2019 nos dio un fondo de 33.000 millones. Es un hueco muy grande y por eso la propuesta que hacíamos, que sabíamos era osada, pero ante situaciones difíciles hay que ser osados.

¿Qué posibilidades habría de combinar las dos propuestas: que se mantenga el fondo parafiscal como está, y que también se busque el faltante en el Presupuesto General de la nación?



Nos complica un poco la situación, porque para llenar el hueco lo hacemos desde una perspectiva técnica: el Estado asume la diferencia y plantea una suma fija en valor real. Al mantener el parafiscal nos va a obligar a hacer un análisis anual y a buscar presupuestos cada año, según las proyecciones que hagamos.



Pero esa es mi tarea ahora, a medida que avance el año y vayamos analizando el comportamiento de la taquilla, vamos a hacer la propuesta a Hacienda y al Congreso en el Presupuesto General de la Nación para que nos sumen un recurso para financiar el fondo en el 2022 y le corresponderá hacer lo mismo a cada Gobierno hasta que lleguemos a una situación de estabilización para garantizarle al cine esos recursos tan importantes.

¿Y qué pasa con la Ley 1556, la de filmaciones extranjeras en Colombia, que también iba a verse afectada en el reforma?



El presidente ya dio tranquilidad en ese sentido también: el artículo 178 del Plan Nacional de Desarrollo (que apalanca las exenciones tributarias de esa ley) no se elimina y se queda como está. Con estas leyes que son tan largas y tan complejas a veces pasan ese tipo de cosas, que hay una lista de temas a analizar y en el último borrador, desafortunadamente, algo que no debía haber quedado, quedó. Estos son errores normales.

Los miembros del sector temen quedar dependiendo del Gobierno de turno y que las leyes de cine dejen de ser un asunto de Estado y que se vuelvan de Gobierno. Sin duda, en los años venideros eso va a tener que ser así...



Yo entiendo el argumento porque hay un mal recuerdo de lo que fue Focine, pero hay que tener en cuenta que nuestras instituciones culturales han cambiado mucho. En esa época no existía el Ministerio de Cultura que ha mostrado un comportamiento ejemplar a lo largo de cinco gobiernos y que ha demostrado que los mecanismos alrededor de la cultura han gozado de una estabilidad importante. La propuesta que nosotros teníamos se podría apuntalar desde distintos ámbitos jurídicos para darle más estabilidad.

La idea de mantener el fondo precisamente era para garantizar que la asignación de recursos se hiciera con la transparencia y la prioridad que se ha venido haciendo desde Proimágenes en los últimos 18 años...para nosotros sí había una garantía. Creo que el escenario actual si me parece un poco menos estable porque nos va a obligar a un trabajo año tras año en el ejercicio presupuestal, nosotros tenemos el compromiso de hacerlo este año para el 2022 y avanzar lo que nos corresponda para garantizar el recurso hasta el 2023, y de ahí pasaremos la batuta al siguiente Gobierno con todas las indicaciones y la importancia de este esfuerzo, por lo menos hasta el 2026 cuando esperamos que haya una recuperación total del FDC.

Volviendo al tema de las plataformas, ¿han considerado alguna iniciativa para que ingresen a aportar recursos al FDC?



Ese es un tema complejo técnicamente: las plataformas pagan IVA y el resto del sistema que está en la parafiscalidad no paga IVA, entonces hay que buscar que haya equidad. Sí se está buscando la forma de que no solo las plataformas, sino todo el entorno digital sea más responsable en lo tributario, pero es un debate que va mucho más allá de lo audiovisual y lo parafiscal. Inclusive el Banco Mundial y el BID han estado haciéndose preguntas y planteando alternativas técnicas, pero es un tema al que le falta mucha discusión técnica y que cualquier abordaje que se haga en tributación tiene que ser con lupa porque lo último que queremos es convertirlo en algo extinto por costos.



Creo que a las plataformas hay que invitarlas a participar en el sector, pero no puede ser algo que nos lleve a tomar decisiones de manera precipitada que pueden afectar el interés de la gente hacia lo digital.

Para finalizar y puntualizar, Ministro: ¿Las leyes de cine 814 y 1556 se quedan como están y salen del proyecto de la reforma tributaria que presentó el Gobierno?



Sí. La propuesta del apoyo a la cultura que venía a en la reforma solidaria ya la estamos trabajando con el Congreso para eliminarla y mantener la parafiscalidad tal como se ha conversado con el sector y de acuerdo con la instrucción del presidente.

Y el artículo 178 del PND también estamos conversando para que desaparezca de la ponencia.



Entendemos que hay preferencia por la parafiscalidad y es lo que vamos a cuidar, nos queda la tarea de trabajar de la mano con el sector para ver de qué manera canalizamos recursos de otras fuentes para el FDC mientras logramos la estabilización de los ingresos que garanticen la sostenibilidad de los procesos audiovisuales en Colombia.

