'Minari', un filme sobre el drama de ser un inmigrante

La forma como Steven Yeun llegó a 'Minari' fue, diríamos, familiar. El director y guionista de la película, Isaac Chung, es su primo, de esos que se encuentran eventualmente en las bodas y grandes reuniones de fin de año y acción de gracias, pero con quien se cruzan pocas palabras. Cada uno sabía de la existencia del otro, pero nada más. Steven supo que Isaac estaba en un nuevo proyecto por una amiga en común. A través de ella –que es representante de una agencia de talentos– concertaron una cita.

“Leí el guion de Minari y quedé absolutamente impactado (…). Cuando nos encontramos con Isaac, me dijo que le gustaría que hiciera el papel de Jacob –el protagonista–. Sabía que eso era lo que iba a pedirme, y estaba aterrado. Traté de evadir lo más que pude el tema porque de alguna manera lo que estaba allí era el reflejo de la vida de Isaac”, recuerda Yeun en una entrevista cedida por Diamond Films a este diario.

Steven Yeun nació en Corea en 1983. Sus padres emigraron a Canadá cuando él tenía 5 años. De alguna manera, la de Minari también es su historia: David, un pequeño de 7 años, debe acomodarse a las nuevas circunstancias de su entorno cuando su padre decide mudarse con toda la familia a una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, en busca del sueño americano.



“Al principio me costó aceptar el personaje, estaba batallando conmigo mismo sobre quién soy y sobre la generación de mis padres. Tuve que mirar mi pasado para poder recontextualizar la forma en que los concibo y luego, subsecuentemente, buscar en mi realidad actual con respecto a mis hijos”, cuenta Yeun, que ha hecho una larga carrera en la televisión, pero que le debe el punto más alto que ha alcanzado hasta ahora en ella al temerario Glenn Rhee, personaje de la serie The Walking Dead.

La familia coreana que llega a vivir a un despoblado lugar en Arizona. Foto: Cortesía Diamond Films

En la reciente entrega de los premios Óscar, una película de producción discreta e historia entrañable se robó las miradas. Con seis candidaturas a la estatuilla dorada –incluyendo mejor película y filme extranjero– y la empresa de Brad Pitt como su productora principal, se erigió como una de las favoritas. Al final, la actriz Yuh-Jung Youn se quedó con el único galardón para la producción, el de mejor intérprete secundaria.



Steven Yeun cuenta detalles de este filme que acaba de estrenarse en los cines del país.

¿Cómo se preparó para un papel que sintió tan personal?



Hacer este papel se sentía como algo muy grande para mí, me pesaba. Y me preocupé: ¿seré capaz de representar a este hombre de manera auténtica? ¿Conozco realmente a mi propio padre? ¿Entiendo realmente lo que mis padres vivieron? Las personas muchas veces suelen idealizar o romantizar a la primera generación que vino a este país, pero eso no era lo que yo buscaba. Yo estaba tratando de llegar al fondo de este ser humano, con sus fallas, incluso. Jacob es un hombre luchando con Dios, como el mismo Jacob en la Biblia. Dejó Corea para encontrarse con él mismo. Es una mentalidad y experiencia del inmigrante: poder hacer algo de la nada.

¿Le ayudó esta historia a repensar en lo que habían hecho sus padres al dejar Corea?



Me llevó a pensar lo que una vez me dijo mi padre cuando recién había llegado aquí (Estados Unidos). Estaba tan contento de haber podido dar ese paso al principio, y luego cuando llegamos aquí, era un desastre; él trataba de aferrarse a cualquier cosa con tal de sentirse seguro. Él era arquitecto en Corea y al venir acá, era nadie. Tuvo que construir todo desde cero. Estaba guardando cajas en la tienda de jeans de mi tío y yo pensaba en que tuvo que recontextualizar sus valores, lo que era. Y conecté profundamente con eso.

¿Cómo le fue en el trabajo con su primo Isaac en la dirección?



Es muy especial, no solo por su talento y habilidad detrás de cámara, sino también por la forma en que enfrenta su vida. Creo que fue capaz de plasmar la inocencia y, para alguien que tiene hijos, el poder acceder a esa inocencia, canalizarla, recortarla, trabajarla y darle forma hasta construirla en esta película de manera profunda y verdadera creo que es algo muy difícil de lograr. Tiene un ojo preciso. Siempre mantuvo el control y me sorprendió porque muchas veces hicimos una sola toma de una escena, y él decía: “La tenemos”. Yo le decía: “Espera, ¿una única toma?”. Y él simplemente respondía: “Sí, ya la tenemos”.

Compartir con la ganadora del Óscar Yuh-Jung Youn, que interpreta a la abuela Soon-ja, que es una leyenda en Corea, fue una gran experiencia…



Increíble. Cuando la conocí, tenía miedo –no porque fuera una persona atemorizante–, pero quería obtener su aceptación. Necesitaba que alguien a quien respetaba profundamente me dijera que valía la pena que estuviese ahí, que interpretara ese papel y que se sentía a gusto conmigo. Y eso fue algo espectacular para poder acercarme a su personaje siendo Jacob, porque creo que cuando Soon-ja llega, los ojos de Corea se vuelven hacia él y ahí es cuando siente que está siendo visto por quién es él en ese momento.

¿Cómo cree que la historia se relaciona con el ‘sueño americano’?



Bueno, es algo complejo ¿no? Creo que inicialmente Estados Unidos fue construido con una cultura de inmigrantes, pero al mismo tiempo aquellos inmigrantes que elegían venir aquí también traían a muchas personas que no elegían esa vida y aún lidiamos con las repercusiones de eso y de lo que significa; y aún estamos tratando de sanar. Creo que es algo que debe ser reconocido. También hay muchos estadounidenses que viven aquí a causa de la guerra, refugiados. Y por eso no es que hablo ligeramente sobre nosotros como una tierra de inmigrantes, pero hay algo de la noción acerca de la mentalidad del inmigrante que es inherentemente artístico en varias formas: uno está haciendo algo de la nada. Es la tierra donde uno hace algo partiendo de nada. Es la tierra donde se construye desde cero y se hace algo nuevo.

¿Qué significa el título de la película?



Minari es una planta en el momento en que se siembra. La cosecha muere el primer año y luego florece en el segundo. Y purifica la tierra y el agua alrededor. Y eso es una increíble metáfora. Cuando Isaac contó sobre cómo Minari llegó a su vida a través de su abuela, es increíble, bella. Pero para mí, esa metáfora del sacrificio del primer año es en relación a cuando uno llega con una serie de intenciones a encontrarse con uno mismo, a dejar su huella, reclamar su espacio. Y cuando eso no llega a buen puerto o a la manera en que uno pensó que sería, uno suscribe a esta idea que la naturaleza va a hacer lo que ella quiere, y uno no tiene control sobre esto. Hay una belleza sobre cómo esa sabiduría y experiencia nos atraviesa. Creo que hacer el papel de Jacob fue una lección muy profunda para mí: un profundo entendimiento sobre lo increíblemente conectados que estamos. La película refleja y trasciende el momento en el que estamos ahora, acerca de preguntas que todos nos hacemos, ¿qué es bueno en la vida? ¿Cuál es el propósito? Todas las personas tienen sus máscaras, triunfos y fracasos. Creo que todos podremos ver una parte de nuestra familia en esta familia de la ficción.



