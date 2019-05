Millie Bobby Brown, de ‘Stranger Things’ a ‘Godzilla II’

Millie Bobby Brown se dio cuenta de que el set de ‘Godzilla’ iba a ser muy diferente al de ‘Stranger Things’ cuando se percató de que sería la única miembro del reparto que debía dividir su tiempo entre clases de secundaria y ensayar sus líneas de diálogo.



“Al final tenía dos trabajos que hacer, aprender sobre álgebra y aprender sobre estos monstruos”, dijo el pasado fin de semana la actriz de 15 años que saltó a la fama en la serie sobrenatural de Netflix.

‘Godzilla II rey de los monstruos’ es el debut de Bobby Brown en el cine y una nueva oportunidad de mostrar el tipo de prodigio que es en la actuación. La joven tenía 13 años cuando se rodó la cinta, que continúa la historia del monstruo de origen japonés que empezó con la reimaginación del personaje en la película de 2014.



“Tenía un poquito de miedo, apenas conocía al director, pero me sentí lista para empezar”, dijo en el hotel London de Los Ángeles la actriz en su particular acento británico-estadounidense.



Bobby Brown comparte la pantalla con actores de la talla de Vera Farmiga (la serie ‘El conjuro’), Kyle Chandler (‘Friday Night Lights’), Ken Watanabe (‘Memorias de una geisha’) y Bradley Whitford (‘The West Wing’).

La cinta continúa la saga de la organización científica Monarch mientras hace seguimiento al resurgimiento de una serie de monstruos míticos, incluida la poderosa Godzilla, que choca con Mothra, Rodan y su némesis final, el rey Ghidorah, de tres cabezas. Todos los personajes tienen su origen en la empresa japonesa Toho, que los viene publicando en diferentes formatos desde 1954.



Para Michael Dougherty, director de la película, el proyecto significó hacer realidad un sueño ya que desde niño ha sido un 'fan' obsesivo del monstruo reptiliano. En esta cinta, dijo, trató de ofrecer una visión más profunda del personaje.



“Tenemos la oportunidad de conocer más a Godzilla. Por ejemplo, nunca hemos visto dónde vive, nunca hemos temido un momento de un contacto significativo con humanos. En muchas formas estaba yo completando una lista de momentos que quería ver en una película de Godzilla”, dijo el director, quien durante el rodaje se batió en un duelo de bromas con Bobby Brown.



“Como yo era la única niña en el set, mi misión fue tratar de hacer reír a todo el mundo”, recordó la actriz, quien se propuso crear un ambiente genuinamente divertido. “Empecé a jugar bromas sobre todo el mundo, como poner ratas de plástico en los refrigeradores”, dijo. Dougherty, reconoció Bobby Brown, fue el que siempre le respondió con bromas similares.



Las risas, sin embargo, no se interpusieron en el deseo de plantear temas serios en la película, como el cambio climático y la importancia de la investigación científica.



Nacida en España de padres británicos, Bobby Brown se ha convertido en una de las pocas actrices que han logrado el éxito a muy temprana edad. “Toda la experiencia fue muy emocionante. Las escenas de acción fueron superdivertidas, de ver y hacer. La escala de todo era mucho más grande que cualquier otra cosa a la que estoy acostumbrada, y nunca pensé que estaría trabajando con algunos de estos actores”, aseguró la actriz, que también estará en la tercera temporada de ‘Stranger Things’.



Esto fue lo que la actriz compartió con EL TIEMPO sobre su papel en ‘Godzilla II rey de los monstruos’, que se estrena en Colombia el 30 de mayo.

¿Tuvo dudas cuando le ofrecieron participar en una franquicia de esta magnitud?



Fue abrumador, como es usual. Siempre existe el miedo a las expectativas que tienen los 'fans' incondicionales, pero al final me emocionó tener esta gran oportunidad de interpretar un personaje importante en el universo de Godzilla.



¿Qué tan familiarizada estaba con este personaje, que ya tiene 65 años en la cultura popular?



No mucho. De hecho, cuando hablé con el director ni siquiera hablamos tanto de Godzilla, hablamos sobre todo de la investigación humanitaria, la conservación de los animales, el cambio climático y luego sobre mi personaje, e inmediatamente establecimos un lazo sobre las cosas con las que nos sentimos apasionados.



¿Qué nos puede decir de Madison Russell, el personaje que interpreta?



Queríamos tener una historia de la maduración de esta niña en medio del caos que significa la aparición de Godzilla y sus amigos. Queríamos tener un problema doméstico de divorcio y cómo los hijos tienen que lidiar con eso, queríamos tener una unidad familiar que atravesaba por algo muy emocional y traumático en el marco de una película de Godzilla.



En esta película tuvo la oportunidad de compartir con actores de gran talla como Vera Farmiga, Charles Dance y Kyle Chandler. Como alguien que está empezando en esta industria, ¿qué aprendió de ellos?



Los estudié mucho y aprendí mucho, no porque se la pasaran dándome consejos, sino porque tuve cuidado de observarlos y estudiarlos.



¿Es 'fan' de alguna otra película de monstruos?



King Kong es mi favorito, es un monstruo con el que peleas pero a la vez quieres. Tiburón es otro que me encanta.



Este es su primer papel en el cine después del éxito abrumador de ‘Stranger Things’, la serie de Netflix: ¿fue muy diferente trabajar en el set de una película?



Claro, cuando se hace TV es un ritmo mucho más rápido, todo pasa mucho más rápido. De pronto tienes menos tiempo y todo (el set) es más pequeño. En el caso de Godzilla, trabajamos en sets enormes, tuvimos mucho más tiempo (para desarrollar el trabajo), podíamos pasar días enteros haciendo la misma escena.



¿Qué pasaría si Eleven (su personaje en ‘Stranger Things’) se encuentra con Godzilla?



No estoy segura, yo creo que se enfrentarían porque Eleven tiene ciertos poderes, aunque Godzilla podría herirla físicamente, y qué me dices de su respiración atómica, quien sabe...



Acaba de grabar ‘Godzilla vs. Kong’ en Hawái y Australia, ¿a cuántas películas está comprometida en la franquicia?



No estoy segura, debo preguntarle a mi equipo. Pero me gustaría hacer las que más pueda, es una franquicia que siempre está creciendo y evolucionando. Mi personaje es una historia de maduración a través de estas películas, pero, para ser honesta, no estoy muy segura cuál fue el acuerdo.



Y, antes de terminar, nos puede contar qué podemos esperar de ‘Stranger Things’



Pueden esperar un verano de amor en 1985. La hicimos (la temporada) alrededor de sentimientos y emociones reales de adolescentes e incluso, padres. Estamos muy emocionados con el estreno el 4 de julio. Trabajamos muy duro en esa temporada, al igual que trabajamos muy duro en esta película de Godzilla.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Los Ángeles