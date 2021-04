Millie Bobby Brown dice que no ha visto cintas de Marvel o D.C. Comics

Por fuera del esquema del momento, en el que muchos actores quieren estar en las producciones de superhéroes porque les dan visibiiidad y son taquilleras, actriz Millie Bobby Brown dijo, muy tranquila, que a sus 17 años no ha visto ninguna película de Marvel o DC.

Su interés, agregó, no son ni el género fantástico ni el de la ciencia ficción, pues "me he centrado en otros proyectos. No he visto ni una película de Marvel, nunca, y tampoco he visto las de DC. Es toda una sorpresa, lo sé”, le comentó a MTV News. “No es lo mío, pero estoy abierta a ello”, añadió.



A esta declaración le agregó que tampoco ha visto la saga de Harry Potter.



Y dijo que posiblemente esto se debe a su participación en series como Stranger Things o Godzilla vs. Kong. ”No es algo que me vuelva loca, porque como ya estoy en ello... creo que es por eso. Ya me dedico a hacer esas cosas, así que en mi día a día quiero ver algo que sea real, como las comedias románticas".