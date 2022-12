La joven y exitosa actriz, Millie Bobby Brown, tras el estreno de la película ‘Enola Holmes 2’, fue acusada de besar sin su consentimiento a Louis Partridge, uno de sus compañeros de reparto y quien interpretó a ‘Lord Tewksbury’.



La química entre los personajes era más que evidente; sin embargo, tras las cámaras, no ocurrió de la misma forma, pues todo parece indicar que la escena del beso no fue consensuada entre los dos actores.

“Fue en el ensayo, le agarré la cara y lo besé, y él estaba muy sorprendido”, confesó la actriz en una entrevista para TikTok.

Además, agregó que fue “realmente emocionante ver a una chica dar el primer paso”. Incluso, señaló que en la misma escena, la actriz le estaba dando puñetazos de verdad.



“Como Louis es un buen amigo, no paré de darle puñetazos, no estaba fingiendo, realmente le estaba haciendo daño. Al final, me dijo: ‘Millie, ¿puedes fingir que me das un puñetazo?’ Le estaba dando de lleno en el estómago”, admitió Brown en el vídeo que se hizo viral.

Las críticas y la opinión de una experta

Las declaraciones de Brown, más que risa, desataron una polémica, pues ahora la joven es acusada de besar a su compañero sin consentimiento. La experta Jessica Steinrock, coordinadora de intimidad, criticó el comportamiento de Millie Bobby Brown.

“Ooh no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la preciosa historia que creéis que es. Estoy segura de que ella y su compañero de reparto tienen una gran compenetración y mucha confianza, pero no deberíamos sorprender a nadie durante una pelea o una escena íntima jamás”, señaló Steinrock.



Y agregó: “Al final, esto significa que ella no le pidió su consentimiento para besarle. Y cuando tu compañero de escena reacciona sorprendido después de haberle besado, quiere decir que la comunicación no fue como realmente debía ser (...) Para la próxima vez, tenemos que pedir consentimiento”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias