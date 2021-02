Qué ver en cine: Milla Jovovich llega a cazar monstruos

Paul W.S. Anderson es uno de los realizadores más rentables de Hollywood. Su pasión por los videojuegos lo ha llevado a trasladar su emoción de ser un 'gamer' a la gran pantalla en títulos como 'Mortal Kombat', 'Resident Evil' y ahora con 'Monster Hunter'. Pero su mayor fortuna y motivo de admiración no son las multimillonarias ganancias de sus producciones, sino su familia, que conforma con la talentosa y bella actriz Milla Jovovich –la heroína de sus películas– y sus tres hijas.

Milla y Paul atienden esta entrevista atienden esta entrevista encerrados en una habitación de su casa, en un intento fallido por aislar el ruido de sus hijas. “Echamos llave, porque al menor descuido aparecen aquí”, bromean.



La pareja, exitosa dentro y fuera de los sets, regresa a los cines con 'Monster Hunter: la cacería comienza' –que se estrena este jueves 18 de febereo–, un relato de criaturas mitológicas que habitan en el inframundo, que defienden con ferocidad y a donde van a parar la teniente Artemis (Jovovich) y su grupo de soldados de las Naciones Unidas, uno de ellos interpretado por el actor mexicano Diego Boneta ('Terminator: destino oculto').



Director y protagonista nos contaron detalles de esta adaptación cinematográfica, sus impresionantes efectos especiales y las dificultades que enfrentaron durante el inhóspito rodaje, en distintas locaciones a varias horas de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Milla Jovovich en una escena de 'Monster Hunter'. Foto: Sony Pictures

Durante el rodaje, se levantaba a las 4 a.m. para hacer dos horas de entrenamiento físico. Y ese fue solo uno de los retos de su personaje.



Milla Jovovich: ¡Así fue! Interpretar a un soldado del Ejército estadounidense fue muy duro porque tienen mucha disciplina, una cantidad enorme de protocolos y un lenguaje particular que desconocemos. Fue muy importante para mí profundizar en ese mundo. Pasé varias semanas en una base militar en las afueras de Los Ángeles, y allí me ayudaron a simular lo que sería realizar ese viaje a un lugar por fuera de Estados Unidos a donde son enviados los soldados de Naciones Unidas en misiones de paz o para establecer el orden. Fue algo increíble porque ellos tienen tanques, helicópteros, armas, aviones y recrearon todas las situaciones de la película: en las que yo desenfundaba un arma, cómo debía correr hacia un tanque, cumplir con los protocolos... es algo en lo cual estás sometido a una gran presión, es muy estresante.



Después de ser Alice en 'Resident Evil' y ahora con 'Monster Hunter', se consagra como una heroína del cine de acción.



Milla Jovovich: Me siento muy orgullosa de las películas que he hecho. Amo hacer filmes de acción, es algo que me apasiona. Cuando trabajé en 'El quinto elemento' (en 1997) se abrió un mundo nuevo para mí, encontré mi lugar en el cine. Y, a pesar de que he hecho películas en distintos géneros, siento que la acción es algo que realmente disfruto y que respondió a muchas preguntas en mi carrera. Soy muy afortunada de que la gente haya reaccionado tan bien a mi elección en Hollywood.

¿Cuáles son los elementos que hacen a un videojuego el ideal para llevarlo a la pantalla?

​

Paul W.S. Anderson: Jugué por primera vez Monster Hunter en Tokio hace 11 años: quedé impresionado, sobre todo, por los espectaculares paisajes y las criaturas. De inmediato lo conecté con mi amor por las películas de monstruos gigantes como Godzilla, King Kong, los de 'Jurassic Park' y 'Jurassic World'. Pensé que había material para crear un mundo original en la pantalla, con criaturas enormes y buenas aventuras. Es el tipo de historias que la gente adora ver en la pantalla.

Teniendo en cuenta a los fanáticos del videojuego y a quienes no lo conocemos, ¿cómo encuentra el punto medio para contar la historia?



Paul W.S. Anderson: No son dos historias, sino una sola en palabras que enamoran a todas las audiencias. La forma de lograrlo es recreando el sentimiento que tuve cuando jugué por primera vez 'Monster Hunter', transmitir lo que sentí cuando vi los paisajes y las criaturas, esa emoción que te deja con la boca abierta y que al final es la misma para los seguidores como para quienes no saben nada.



El personaje de Milla, la teniente Artemis, no existe en el videojuego.



Paul W.S. Anderson: Correcto. Artemis llega a ese lugar como la gente que no sabe nada del videojuego a la película: tiene esa sensación de asombro. Creo que el secreto está en mezclar la emoción del 'gamer' y hacérsela sentir a los que no conocen el juego. Pensando en eso, les confieso que mi primer contacto con el videojuego de Resident Evil fue después de ver la película del 2002.



Milla Jovovich: Creo que a muchísima gente le sucedió lo mismo. Hay fanáticos furibundos de los videojuegos alrededor del mundo, pero Paul piensa mucho en gente como tú y adapta el lenguaje de tal forma que quienes no conocen el juego lo entiendan y disfruten la película. Te conviertes en el vehículo a través del cual las audiencias llegan a los juegos que las inspiraron.



Paul W.S. Anderson: No hay mayor diferencia que cuando adaptas un libro al cine. Debes llegar por igual a todas las audiencias, tanto quienes han leído muchas veces el libro como quienes jamás lo han buscado; entonces hay que aportarles detalles de la historia y de los personajes.



Milla Jovovich: De hecho, creo que es muy importante para quienes no han leído el libro porque les están dando una razón para leerlo.

En el tráiler, vemos a una criatura saltando sobre un avión...



Milla Jovovich: tardamos un poco en entrenarlo para que saltara en el momento justo. Tuvimos que trabajar mucho para que lo hiciera bien (risas).



Paul W.S. Anderson: Me hubiera encantado entrenar monstruos reales, lo hubiera preferido, de verdad.



Milla Jovovich: Sí, nos hubiera fascinado.



Paul W.S. Anderson: Pero tuvimos que usar efectos especiales (se ríe). En realidad las criaturas son lo único que diseñamos por computador, porque el resto lo filmamos en escenarios reales. Queríamos distanciarnos de las grandes películas que se ruedan solamente con pantalla verde y con terminados son en CGI porque es más rápido de hacer. Nosotros buscamos los paisajes más espectaculares que se acomodaran al guion, la mayoría estaban alejadísimos y tuvimos que recorrer miles de kilómetros para llegar hasta allá, enfrentarnos a terribles circunstancias climatológicas, tanto para los actores como para el equipo de producción, con cerca de 50 grados en el día y en la noche temperaturas bajo cero; vientos con arena, arañas gigantes como de este tamaño (separa las manos unos 20 centímetros), serpientes, escorpiones... físicamente fue un reto aterrador, pero a cambio obtuvimos unas escenas impresionantes, unos paisajes que estoy seguro no se habían capturado en la pantalla antes.



Milla Jovovich: Creo que filmar así nos ayudó a que las criaturas se vieran más naturales, porque la animación tenía unos fondos captados con las cámaras. Físicamente sí fue muy duro, la logística fue la más grande que jamás había enfrentado en un rodaje, pero también ha sido la aventura más grande y divertida que hemos vivido haciendo una película.

Una de las criaturas de la película 'Monster Hunter'. Foto: ©️2021 CTMG

¿Cómo fue la experiencia de compartir con el actor mexicano Diego Boneta?



Milla Jovovich: Tiene una energía buenísima, es un gran actor, pero sobre todo, es un tipo muy divertido. Recuerdo mucho viéndolo en la arena, rodando una y otra vez, sin importarle y repitiéndolo todo hasta que la escena quedara bien. Muchos actores terminaban de filmar y se iban a comer galletas al 'catering', pero él se quedaba en el terreno. Es muy apasionado, disfrutó su personaje, asumió que era un soldado, se puso en situación, es inspirador trabajar con alguien así, que da el 100 por ciento.



Paul W.S. Anderson: Teniendo en cuenta el ambiente en el que rodamos, siempre les preguntaba a los actores qué tan dispuestos estaban para hacer las cosas; por ejemplo, tuvimos momentos de mucho viento con arena y Diego no tenía problema en que le cayera arena en los ojos o que le rayara la cara. Es muy comprometido, de verdad.

SOFÍA GÓMEZ G.

Redacción Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta

