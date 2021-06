Milagro azul, la película de Netflix que 'pesca' un poco de esperanza

El director de origen cubano Julio Quintana ha navegado en mares de historias con un oleaje de espiritualidad y de lo que muchos denominan un ‘mensaje positivo’.

Lo hizo en The Vessel en el 2016 y ahora lo repite con Milagro azul.

En la primera intentó desarrollar un drama alrededor de la fe, tras la destrucción de un colegio por un maremoto y la reconstrucción no solo del inmueble, sino de quienes giraban alrededor de ese lugar. Pero esa aventura no tuvo el impacto ni la profundidad emocional, a pesar de que tenía como protagonista al gran Martin Sheen (Apocalipsis ahora).



Así que no había mucha expectativa frente a lo que podría ofrecer con Milagro azul, su más reciente producción y que se encuentra disponible en Net-flix. Otro drama con tono optimista comandado por otro gran actor Dennis Quaid (Enemigo mío, Great Balls of Fire!) y que tenía de nuevo como escenario la playa, la brisa y el mar. ¿Volvió a caer en la trampa Quintana?

Dennis Quiad hace parte del elenco de la película Foto: Netflix

La respuesta es que el realizador no se dejó ahogar esta vez. El ‘nadar mejor’ en Milagro azul toma ciertos elementos de la receta anterior: un lugar que necesita reconstruirse –ahora es orfanato con problemas económicos que ve en un concurso de pesca la oportunidad para salvarse–; presenta a un hombre bueno que consigue durante toda la película tener una expresión entre asustado y preocupado; un marinero venido a menos tratando de redimirse y un grupo de niños que se la pasan entre risa, la ternura y la tristeza.

Pero no hay que asustarse, la película no quiere hacer sufrir a nadie. Y eso juega a su favor, dando paso a un drama de fácil digestión y algunos momentos emotivos que no se sienten forzados.

Escena de la película Foto: Netflix

Es cierto que a veces se nota el afán de dejar una enseñanza o lanzar un mensaje a su audiencia. Hay que asumir retos, luchar contra los miedos y darse una oportunidad para cambiar el destino, cosas que de la mano de Quintana posiblemente no generen una reflexión profunda, pero sí una sonrisa sincera.



Milagro azul tiene un encanto especial en esa sencillez narrativa y a su bienintencionada idea de rendir tributos a héroes cotidianos que no tienen capa ni superpoderes, sino deudas bancarias, deudas emocionales y que no viajan en naves espaciales, sino que se suben a un barco viejo tratando de pescar un poco de esperanza.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1