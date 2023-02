Los actores Ashton Kutcher y Reese Whitherspoon, coprotagonistas de la comedia romántica ‘Your Place or Mine’, posaron juntos recientemente en una alfombra roja y los usuarios se quejaron porque parecían distantes.



Incluso la esposa de Ashton, Mila Kunis, dijo que se veían "incómodos". De hecho, el actor comentó: "Mi esposa me llamó, nos envió un mensaje de texto a Reese y a mí y dijo, 'Chicos, deben actuar como si se gustaran'", afirmó el 7 de febrero en el podcast Chicks in the Office.

"Si pongo mi brazo alrededor de ella, y soy amable con ella, estaría teniendo una aventura con ella, ese sería el rumor... Si me paro a su lado y me meto las manos en los bolsillos, así que no hay posibilidad de que ese sea el rumor, el rumor es que no nos gustamos", agregó.

"Reese y yo somos muy buenos amigos, somos muy cercanos", dijo. "No tengo que defender eso".