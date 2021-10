‘Mil colmillos’ muerde con horror en HBO Max

Al director caleño Jaime Osorio Márquez le gusta ahondar en el terror. Pero su apuesta parece ir siempre más allá del sobresalto o el miedo a lo desconocido; es cierto que esos elementos hacen parte de su trabajo, pero en realidad le fascina profundizar en las emociones y los conflictos morales que, al final, terminan siendo parte de un escenario tenebroso o sombrío, como el alma de sus protagonistas.



Tras dirigir El páramo y Siete cabezas, Osorio dejaba la marca de un cine tenso y lleno de metáforas alrededor del bien y del mal. Ahora, llama la atención con Mil colmillos, que se estrenará el 28 de octubre como la primera serie colombiana de la plataforma HBO Max.

De nuevo revive la selva como escenario de un gran conflicto (como en El páramo) y explora la desesperación (vista en Siete cabezas) como una de las emociones en las que se sostiene Mil colmillos. Hay horror y cierto toque de thriller psicológico en la serie que llevaba trabajando junto con Guillermo Escalona por más de cinco años y que propone un relato de supervivencia y acción.



La trama gira en torno a un comando élite de soldados que apoya a varios francotiradores para acabar con el objetivo y regresar al punto de extracción; sin embargo, ellos afrontan no solo la peligrosidad de la jungla, sino la aparición de una extraña identidad que va aniquilando a los soldados.



Se pensaría que con esa descripción ya se está contando toda la historia de Mil colmillos, pero en realidad y poco a poco la aventura adquiere un matiz más intenso e incómodo.



“Estamos repletos de adrenalina y terror, pero para mí entramos profundamente a estudiar al ser humano desde su parte física y hasta espiritual. Los personajes entran de una especie deconstrucción de toda su psicología y esto hace que la historia sea muy interesante y sea contada de una manera muy balanceada dentro de todo este ambiente agreste”, asegura el actor Andrés Londoño, que hace parte de esa misión suicida en la ficción.



Mientras que su compañero Carlos Marino reconoce que esa es la marca del director: “Ir al fondo del personaje y finalmente cuando eso se engrana a ese transitar que tienen dentro de la serie, pues ahí es donde seguramente el público no solo se asusta o se sobresalta, sino que hace conexión con los protagonistas”.



Poco a poco los militares caen y los que quedan tienen que tomar decisiones para afrontar algo que parece más peligroso que todas las habilidades juntas de sus oponentes. La jungla no solo es la escenografía de sus muertes o miedos, casi que se trata de la verdadera esencia de la que se desprende algo maligno.



“Tuvimos un rodaje difícil, trabajamos casi toda la serie de noche. Fuimos nocturnos como por medio año, salíamos al set con la puesta del sol y regresábamos al amanecer y eso nos llevó a tener muchas dificultades y exigencias físicas durante todo el proceso. Sin embargo, esas mismas dificultades terminaron convirtiéndose en aliados para nosotros y para la historia. Necesitábamos esa tensión para contar esta historia”, explica Londoño.



Estar en climas difíciles, trabajar tres metros bajo tierra, tener batallas y peleas muy exigentes en algunas escenas, ayudó a crear ese sensación de dolor y desasosiego que se aferra a su alma mientras tratan de de sobrevivir.



“Aquí nos enfrentamos al mal en su máxima expresión y es un mal que viene desde muy adentro de esa selva, casi que se podría pensar que ese contexto es la cabeza o el cerebro de una maraña por la que pasamos todos los seres humanos. Digamos que aquí se revela que la maldad está implícita en todos nosotros y que unos decidamos escoger hacerla a un lado, es un camino o que otros decidan seguir su rumbo es otra alternativa, pero lo cierto es que todos en algún momento hemos transitado en ese borde, en esa frontera”, finaliza el actor Carlos Marino.



Mil colmillos ofrece un panorama para ese contraste con una dosis de acción que podría estar emparentada en la forma un poco con el ambiente que una vez reveló la película original de Depredador (1987) o con el ambiente malsano y psicológicamente fracturado que ofreció El enigma del otro mundo (1982); sin embargo, estas son solo referencias a detalles más emparentados con el estilo o la sensación que deja una mirada rápida a su arco argumental, pero de seguro hay algo humano y emocional entre capas de posibles monstruos, disparos o sangre.

