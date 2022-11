La libertad, la sensualidad y la valentía son tres de los grandes atributos que históricamente se relacionan con el artista español Miguel Bosé y en eso se concentraron los actores Iván Sánchez y José Pastor para dar vida al ícono de la música en la serie Bosé, que acaba de estrenarse.

La vida de la estrella española del pop se narra a través de sus diez canciones más icónicas, comenzando con su primer éxito en 1977 y concluyendo con un tremendo concierto en Cuba, en el 2011.



“Yo jugué (para su trabajo actoral) con tres adjetivos que me servían a la hora de actuar: sensible, valiente y libre. Sobre todo libre”, compartió en una entrevista José Pastor, quien interpreta a Bosé en su etapa más joven.



“Si hay algo de Miguel que ha estado toda la vida, y que yo creo que lo sigue teniendo a su manera y siempre lo ha tenido desde pequeño casi, es que Miguel es un gran seductor”, complementó Iván Sánchez, quien da vida a un Bosé más adulto, a partir de los 35 años.



Tanto Iván como José tienen un gran parecido al reconocido artista que nació en Panamá, en 1956, que tuvo una difícil relación con su padre (el torero Luis Miguel Dominguín) y se lanzó al estrellato con canciones como Te amaré o Linda, que son, entre otras, las que dan nombre a los seis capítulos de la serie, producida por Paramount+, plataforma incluida sin costo en Claro Video.

Cada uno de los seis episodios de la serie, “que no dejará indiferente a nadie”, aseguró Pastor, se centra en una canción de Miguel Bosé y cuenta la historia detrás de su vida en ese momento, mostrando su inspiración, composición y grabación.



El relato fusiona la exitosa carrera y fama de Bosé con una vida privada controversial, protagonizada por las drogas y romances con hombres y mujeres.



El presente de la serie es durante la promoción de su álbum multiplatino Papito, un momento especial para Miguel en lo personal, porque es cuando toma la decisión de realizar un sueño largamente postergado: ser padre.



Pastor y Sánchez, a quienes los separan varias décadas de edad, tuvieron aproximaciones diferentes a Bosé. Para el primero, era casi un desconocido aunque conocía sus canciones, mientras que para el segundo era casi un amigo. “Mi padre es muy fan, yo conocía unas cuantas canciones y lo vi en un programa de jurado. Pero de su juventud no tenía ni idea, no sabía que empezó bailando tanto y no sabía que era actor”, dijo Pastor, quien confesó haberse sentido maravillado al irlo descubriendo para su preparación para el papel.



Sánchez, quien aseguró haber tenido “la suerte” de haberlo conocido hace años, contó que incluso en una ocasión el propio cantante le dijo que había algo en el entonces joven actor que le recordaba a él.

Serie Bosé: yo seré de Paramount+ Foto: Paramount+

“Yo recuerdo imitarlo bailando (...) mis tías estaban enloquecidas con Miguel y yo lo tenía ahí. Es un referente, un ícono de la música y de la sociedad, en España y en toda Latinoamérica”, añadió el actor que da vida al Bosé más adulto.



No obstante estos diferentes acercamientos, ambos coinciden en que, más allá de todas las polémicas que lo rodean, el cantante ha roto múltiples barreras a lo largo de toda su vida. Y para interpretarlo –aseguraron– es imprescindible no juzgarlo.



“Es fundamental como actores, independientemente de la opinión que tenga cada uno en su casa, comprender a ese personaje y entender que no eres tú, es él, y que hace las cosas por algo. El trabajo del actor es justificar, con mucha calma entendiendo muy bien cada decisión que él toma”, sentenció Pastor.



Sánchez coincidió con su compañero de reparto y destacó la importancia del guion para reforzar ese no juzgar. “Ha sido maravilloso hacer Bosé, uno de esos regalos que te da la profesión”, terminó.

Bosé aplaudió la producción y se dejó ver durante el lanzamiento en México, luego de haberse sometido a una cirugía de columna.



“La serie es una joya, era muy difícil en una vida tan grande, tan amplia, poder encontrar los mejores momentos y semblarlos. Fue un trabajo de titanes, un trabajo que se ha hecho a través de muchos años”, comentó a la prensa presente en el estreno.

