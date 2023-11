Productor de 'Fauda', la serie de Netflix, muere en la guerra Israel-Hamás en Gaza

Matan Meir había estado detrás de cámaras de las cuatro temporadas de Fauda, la serie de Netflix que sigue las vivencias de un comandante de la unidad antiterrorista de las Fuerzas de Defensa de Israel que persigue a integrantes de Hamás. Desde que se estrenó el show, en 2014, era uno de los productores y siempre acompañaba los rodajes.



Hace unas semanas, se había unido de nuevo al Ejército israelí -en este país el servicio militar es obligatorio para todos-, para luchar en Gaza, donde se vive un terrible conflicto desde el 7 de octubre pasado.



Según informó el diario Times de Israel y también confirmado por Lior Raz, cocreador de Fauda, Meir murió en combate, luego de ingresar a un túnel repleto de explosivos cerca de una mezquita en el norte de Gaza.



"Te quiero, Matan. Gracias por todo" ( “I loved you, Matan. Thank you for everything") escribió Raz en un sentido mensaje en sus redes sociales.

Fauda se estrenó en Netflix en 2014 y se basa en las vivencias de Raz y Avi Issacharoff, otro de los showrunner del programa, cuando estuvieron en las FDI (Fuerzas de Defensa israelí).

