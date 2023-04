Michelle Rodríguez debuta en el cine fantástico y de aventuras con la cinta hace su debut en el cine fantástico con Calabozos y dragones: honor entre ladrones, tras una carrera signada por el drama y la acción, gracias a su papel de Letty Ortíz en la saga de Rápidos y furiosos que este año estrena su décima película.

Desde su primera película como protagonista, Girlfight (2000), se convirtió en una referencia para la representación de la mujer latina en Hollywood. “Me quité ese peso que sentía hace diez años”, reflexiona.



“Yo por mucho tiempo no pude interpretar a la puta, a la estríper, a la mujer que vende drogas, que son estereotipos de la mujer latina, porque era una de las pocas latinas en Hollywood, tenía que aguantar y asegurarme de proteger la imagen para que no la vieran como una pendeja”.

Rodríguez, nacida en Estados Unidos de padre puertorriqueño y madre dominicana, tomó conciencia de la importancia de no reforzar estigmas hacia la comunidad a la que pertenece y decidió hacerse responsable de ello. “Yo sé lo que es crecer sin ídolos que se parecen a ti. Para mí era sumamente importante que por lo menos hubiera alguien que estuviera ‘limpia’ en la pantalla, que las niñas tuvieran alguien con quien compararse más allá de las muchachas de las telenovelas”, dice.

Después de abrir las puertas de la industria a mujeres latinas y hacer más de 50 películas, la estrella de 44 años ha logrado alcanzar una libertad que le permite explorar y jugar en proyectos en los que antes no podía visualizarse. “Estoy feliz de que finalmente la juventud está cambiando eso, las veo súper inteligentes, alertas e independientes, siento que ya no tengo que cargar nada para nadie, ahora estoy libre para hacer películas de fantasía”, haciendo referencia a 'Calabozos y dragones: honor entre ladrones', que ya está en las salas de cine.En esa producción, inspirada en el juego de mesa de rol homónimo y en el programa animado de los años ochenta, interpreta a una guerrera llamada Holga.



El filme, dirigido por John Francis Daley y Jonathan Goldstein, sigue la historia de Edgin, interpretado por Chris Pine, un ladrón que queda viudo y que pierde a su hija y emprende un viaje de redención con un grupo de peculiares aventureros. Para lograrlo tendrán que enfrentarse a una poderosa maga y a su enemigo ambicioso.

“Yo estaba muy emocionada de que me tocara un personaje sin filtro con una energía nórdica, me encantaba la idea de ser una bárbara. Como que me prende, es como jugar a ser una mujer muy animalística”, asevera la actriz acerca de la nueva experiencia frente a la pantalla.

Un personaje vulnerable

“Tiene sus vulnerabilidades y por eso me enamoré de ella”, dice, pero confiesa que tienen pocas cosas en común. “Yo filtro un poco mejor las cosas. Tengo mejores habilidades de comunicación. Ella tiene una discapacidad emocional”, añade riéndose. Aunque Chris Pine, Hugh Grant y Regé-Jean Page y Justice Smith brillan en la cinta, son los personajes femeninos los que llevan gran parte del poder y la inteligencia de la trama, desde el aspecto físico hasta el intelectual y mágico.

La actriz Sophia Lillis en su papel de Doric y Daisy Head en su papel de Sofina mostrarán la dualidad del bien y el mal. “Yo pienso que fue sin intención, simplemente creo que (los directores) compararon la madurez de las mujeres con la falta de madurez de los hombres, en especial en ese mundo de juego”, finaliza Michelle Rodríguez, que dejó los autos y la acción inverosímil por una magia épica y divertida, antes del estreno de Fast X, que se llegará en mayo a Colombia.



