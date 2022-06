Tj Jackson, sobrino de Michael Jackson, ha mencionado algunos detalles de lo que va a ser la ‘biopic’ del fallecido rey del pop. Medios especializados han comentado, que contarán aspectos muy sensibles para sus fanáticos, como las acusaciones de abuso sexual a menores que se destaparon cuando el interprete de ‘Thriller’ estaba con vida e, incluso, después de su muerte.



El cantante de soul aseguró en una conversación para el medio estadounidense,‘The Mirror’, que la película aborda la historia de su tío y de los ‘Jackson five’. Sin embargo, puntualizó que iba a pedir a los creadores del largometraje que reconsideraran la iniciativa de contar las controversiales denuncias contra el difunto artista de 50 años.



“Creo que es horrible, para ser honesto. Creo que es muy triste”, mencionó TJ.



“Creo que en cierto modo es repugnante porque lo que vende en este mundo es la negatividad. A la gente le gusta chismear, a la gente le gustan los escándalos. Mi tío no está aquí para defenderse, así que es un blanco fácil. Siempre fue un blanco fácil, porque siempre estaba callado”, agregó.

TJ Jackson, quien también es músico, manifestó que es triste que el homenaje se le haya hecho después de su muerte y no en vida, así como su evidente molestia porque su tío siguió siendo señalado y acusado por supuestos que hasta el momento no han podido ser esclarecidos.



“Ahora que ya no está con nosotros, no podría haber un objetivo más fácil. Todo el mundo sabe quién es Michael Jackson. Así que es una historia fácil de vender. Pero realmente creo que la verdad siempre gana”.

Habrá película de Michael Jackson y los ‘Jackson FIve’

Michael Jackson, saliendo de la Corte en la ciudad de Santa Maria (California) donde se le acusaba por abuso sexual. Foto: AFP

TJ también pudo manifestar la importancia de su familia en la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes en el contexto de mediados del siglo XX en Estados Unidos, por lo que la película es una recolección de momentos que reivindican la lucha de las negritudes y, sobre todo, de la creación de icónos músicales de color.



“La importancia que tuvo mi familia en la cultura negra primero, los negros, y permitir que personas de todas las nacionalidades idolatraran a una familia negra o figuras negras es algo que creo que se pierde.



“Convertirnos, ya sabes, en símbolos sexuales de nuestra gran banda y número uno a principios de los 70 como niños negros es un logro increíble. Esa historia necesita ser amplificada en mi opinión. Así que creo que habrá una historia de Jackson, una película biográfica.

