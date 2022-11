Michael J. Fox, el reconocido actor que interpretó en 1985 al joven Marty McFly en 'Volver al futuro', recibió un premio Óscar honorífico en 13ª edición de los 'Governors Awards' por el trabajo que ha realizado desde su fundación 'The Michael J. Fox Foundation' contra la enfermedad del párkinson, la cual también padece desde sus 29 años.



La ceremonia de la Academia de Hollywood se dio en un evento previo a la gala de los Premios Óscar, que se desarrollará el 12 de marzo de 2023, puesto que su objetivo es homenajear “a una persona de las artes y las ciencias cinematográficas cuyos esfuerzos humanitarios hayan dado crédito a la industria”, tal como lo ha hecho el legendario Michael J. Fox.

(Lea también: Michael J. Fox: ¿cuál es la enfermedad que lo hace moverse involuntariamente?)

El pasado sábado 19 de noviembre, los Ángeles, California, vieron brillar nuevamente a un artista que marcó las generaciones de quienes crecieron en la década del 80 y 90 viendo las películas de 'Volver al futuro', el actor Michael J. Fox, quien fue condecorado a sus 61 años con el premio humanitario 'Jean Hersholt', mejor conocido como el 'Óscar honorífico' de la reconocida academia de Hollywood.



El actor, quien ha sido una figura pública y líder en la lucha contra el Parkinson, no pudo contener la emoción cuando su nombre sonó en el escenario, donde lo esperaba el actor Woody Harrelson para darle la estatuilla.



Entre aplausos y un gran abrazo que le dio a Herrelson, Fox confesó lo que significó para él ser diagnosticado con Parkinson desde los 29 años y su lucha contra la incertidumbre de lo que traería el futuro. Sin embargo, no desaprovechó el momento para también reírse un poco de su enfermedad y sin titubear le dijo a Harreison "me vas a hacer temblar" cuando recibió el trofeo.

(Le puede interesar: El cambio radical que tuvo la monja ganadora de La Voz Italia tras el éxito)

Woody Harrelson, quien ha participado en películas como 'Venom', 'Zombieland' y 'Los juegos del hambre', hizo una introducción sobre la labor humanitaria que ha liderado Fox desde la creación de su fundación en el año 2000.



"Este hombre fue una clase magistral de comedia. Convirtió un diagnóstico escalofriante en una valiente misión. Michael J. Fox nunca pidió el papel de abogado del Parkinson pero ha sido su mejor interpretación", expresó Harrelson con orgullo sobre su amigo.

(No deje de leer: Maia Landaburu, viuda de Fernando Gaitán, dice que la actuación le salvó la vida)

Su liderazgo en la lucha contra el Parkinson ha llevado a Michael J. Fox ha recibir otros importantes reconocimientos como ser nombrado una de las 100 personas "cuyo poder, talento o ejemplo moral está transformando el mundo" por la revista Time en 2007 o recibir un doctorado en medicina honorario del Instituto Karolinska por sus aportes a las investigaciones sobre la enfermedad en 2010, entre otros.

(Le puede interesar: Sin ‘Ricardo Jorge’, los divertidos comerciales de Davivienda para Qatar 2022)

La 13ª edición de los 'Governors Awards' también reconoció con el 'Oscar honorífico' a la compositora Diane Warren, quien tiene memorables canciones como 'I don't wanna miss a thing' de 'Armageddon' o 'There you'll be' de 'Pearl Harbor'.



Así como al cineasta australiano Peter Weir, quien dirigió 'El show de Truman' o 'El club de los poetas muertos' junto a Robin Williams.



Y, por último, a la directora de cine Euzhan Palcy, quien tiene en su portafolio películas como 'La historia de Ruby Bridges' y 'Simeón', quien además señaló en su discurso las dificultades que econtró en el camino por ser una "mujer negra", al señarlar que "las negras son rentables. Las mujeres son rentables. Mis historias son universales".

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

¿Quién era el fallecido Jason David Frank, uno de los 'Power Rangers'?

Chris Hemsworth pausa su carrera por riesgo elevado de desarrollar Alzheimer

‘Strange World’: inspirada por Julio Verne y el amor filial, promete polémica