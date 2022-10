El actor canadiense Michael J. Fox, conocido por interpretar a ‘Marty McFly’ en la serie de películas ‘Volver al futuro’, habló recientemente sobre cómo ha sido su vida desde que sufre la enfermedad de Parkinson desde hace 30 años.

En una emotiva entrevista con la revista ‘People’, el hombre habló sobre todos los percances que ha tenido en su día a día a causa de esta patología: “Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, declaró.

No obstante, los seres cercanos a Fox dicen que las lesiones que ha sufrido no son un indicio de que su enfermedad haya empeorado; pese a que, recientemente, tuvo una cirugía en una de sus manos que le generó una infección, provocándole problemas de equilibrio y caídas.

Michael J Fox explica por qué no se “asustó” cuando empezó a olvidar frases tras el diagnóstico de Parkinson

El actor describió su reacción cuando empezó a olvidarse de las líneas durante el rodaje de proyectos televisivosFue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991 pic.twitter.com/I5ubtQj3SB — Ismael Lorenzo (@ismaelelo) October 27, 2022

Así mismo, afirmó que varios incidentes dolorosos le hicieron mella por su forma de relacionarse con la gente y su estado de ánimo: “Nunca fui realmente un cascarrabias, pero me ponía muy malhumorado y corto con la gente -dijo- Trato de cortarlo de raíz. Siempre pienso en estos asistentes que trabajan conmigo. Y a menudo les digo: 'Diga lo que diga, imagínense que dije 'por favor' al principio y 'gracias' al final". Tómate un segundo y asimila que podría haber dicho eso si fuera más yo mismo, pero no lo hice, así que me disculpo”.

Sin embargo, declaró que su lenta, pero progresiva recuperación le ha significado una mejora en su estado emocional: “Justo ahora estoy pasando por donde la última de mis heridas se está curando; mi brazo se siente bien. La vida es interesante. Te trata con estas cosas -afirmó- Toda la misión es: ‘No te caigas’. Entonces, lo que sea que funcione para no caerte, ya sea un andador o una silla de ruedas, un bastón, un tipo con un cinturón alrededor de mi cintura agarrándolo, lo uso".

También admitió que ha estado confiando menos en dichos objetos a medida que va recuperando sus fuerzas. Dos semanas atrás, los fanáticos del cine pudieron presenciar en la ‘Comic Con’ la reunión de Fox junto a Christopher Lloyd: “Estoy llegando a donde estoy caminando de nuevo de manera constante", dice Fox. "Creo que es genial caminar solo. Lo es. Es fantástico”.

Llega a 84 años Christopher Lloyd, famoso por films como Los Locos Addams, y Back to the Future. Hace poco lo vimos reencontrarse con Michael J. Fox. pic.twitter.com/1Gsvafknk6 — José González Mcbo. (@ElJoseGonzalezF) October 22, 2022

Su esposa, la actríz Tracy Pollan, aseguró ante la revista que su marido se destaca por su amabilidad: “Casi siempre mira la situación y las personas involucradas y piensa en los demás antes de pensar en sí mismo".

