Michael Gandolfini protagonizará la precuela de 'Los Soprano'

Hace unas semanas, se conoció que los actores y el equipo de la serie 'Los Soprano' se había reunido para recordar anécdotas, rendir un tributo a James Gandolfini y a reírse de muchos de los temores que los embargaron cuando este producto televisivo aún no veía la luz.

Además, se anunció que la producción daría un paso en el mundo cinematográfico con 'The Many Saints of Newark', una película que contará los inicios del Soprano más famoso de la TV, Tony Soprano, (interpretado por James Gandolfini, fallecido el 19 de junio de 2013), un mafioso que escapó de los estereotipos y se mostró como un hombre familiar, conflictivo y claro, implacable a la hora de hacer valer su poder, convirtieron la producción creada por David Chase en un clásico instantáneo, en una época en la que no reinaban los dragones ni las batallas épicas de 'Game of Thrones'.



Por el momento, se dio a conocer que, tras una ardua búsqueda, el equipo fichó a Michael Gandolfini (19 años) para interpretar a la versión joven de Tony Soprano.

Según la producción, la elección no se debió únicamente al parecido físico entre padre e hijo, sino a la buena interpretación del actor.



El filme sucederá en los años 60, en una época en la que Tony espera convertirse en un gangster con la ayuda de su padre.



También participarán Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Milly Magnussen y Corey Stoll.



'Los Soprano', una de las series míticas de la televisión internacional y una de las que impulsaron el desarrollo de las narrativas televisivas que ahora se refleja en todo el mundo, está celebrando 20 años de haberse estrenado.



