El legado de Michael Caine: se retira tras dedicar 70 años a la actuación

Nunca paró. Hace solo unas semanas se estrenó la última película que protagonizó: The Great Escaper, junto a la grandiosa actriz –y después política– Glenda Jackson, fallecida en junio pasado. Tenía claro que sería la última. Con 90 años, cumplidos en marzo pasado, el veterano actor británico Michael Caine finalmente le dijo adiós a la actuación.



(Además: La cineasta colombiana de 90 años que no se ha cansado de contar el país)

Su nombre no era Michael Caine, sino Maurice Joseph Micklewhite Jr. Lo cambió a Michael Scott, en 1954, pero otro actor ya tenía ese nombre. Su apellido salió de un cartel de la película El motín del Caine, que fue lo primero que vio. Sin embargo, fuera de las pantallas y de las tablas siempre usó su nombre de pila. De hecho, fue nombrado sir por la reina Isabel como Maurice Joseph Micklewhite Jr.



Casado en dos ocasiones y con dos hijos, Caine fue uno de los actores más atractivos y talentosos de su generación, en la que hay figurones como Paul Newman, Jack Nicholson, Robert Redford o Peter O’Toole. Su filmografía asciende a unos 150 títulos.

Facebook Twitter Linkedin

'Allfie', de 1966. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Después de varios años haciendo teatro, dio su salto al cine, para convertirse en un seductor que marcó a una generación en Alfie. Le siguieron producciones como Hannah y sus hermanas, bajo la dirección de Woody Allen, y The Cider House Rules (Las reglas de la vida) –que le merecieron los Óscar de su carrera–, además de Educando a Rita, Kingsman: el servicio secreto, Shiner, The Italian Job o El americano.

Fue uno de los actores favoritos de Christopher Nolan, que lo incluyó en Tenet, Inception, Interestelar, The Prestige y en su trilogía de Batman en la que interpretó al inolvidable Alfred.



The Great Escaper es el cierre de siete décadas de actuación en todos los formatos, géneros y estilos. Aquí interpreta a Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se escapó de la residencia de ancianos para asistir a la ceremonia por los 70 años del desembarco de 1944 en Francia. Un papel inspirado en una historia real y que rechazó en tres ocasiones antes de aceptarlo.

“Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso?”, bromeó en BBC Radio 4. “Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85. No serán roles protagonistas. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos y chicas jóvenes, seductores. Así que lo mejor es marcharme”.



La retirada del actor se produce un mes antes del previsto lanzamiento de la novela Deadly Game, de Caine, que trata de las aventuras de un detective que no respeta la burocracia.

“Mi ambición desde hace años es escribir un thriller. Es el género que más me gusta leer y realmente me entusiasma (...). Deseo que los lectores disfruten conociendo a su personaje, Harry Taylor”.



Cultura, con AFP y Efe

Más noticias