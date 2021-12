La historia de Kevin, un niño al que su familia olvida llevar a un viaje navideño a París (Francia) y que tiene que lidiar con un par de ladrones mientras está solo en su casa (de hecho, el título en inglés es justamente eso: ‘Home Alone’), recaudó más de 476 millones de dólares (más de 8 mil millones de pesos, según el valor del dólar de esa época).



La emblemática película infantil, estrenada en 1990 y dirigida por Chris Columbus, ganó cuatro premios un año después de su lanzamiento. Fue reconocida como Mejor cinta infantil en los Kid’s Choice Awards y Mejor comedia en los British Comedy Awards.



(Además: Las películas para ver o repetir si es fanático de Mickey Mouse).

Macaulay Culkin, Daniel Stern y Joe Pesci. Foto: 20th Century Studios

Macaulay Culkin, su protagonista, y quien en ese entonces tenía 10 años, obtuvo el premio a Mejor actor de comedia en el Chicago Film Critics Association Award y en los American Comedy Awards.



Además de Culkin, el elenco principal de ‘Mi pobre angelito’ estuvo conformado por: Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard (quien falleció en 2017), Robert Blossom (fallecido en 2011) y Devin Ratray.



Conozca qué ha sido de la vida de estos actores después de 30 años del estreno de este filme.

Macaulay Culkin

La película lanzó a la fama a Culkin, que en ese entonces tenía 10 años. Foto: 20th Century Studios

Culkin protagonizó varias cintas cuando era niño, entre las cuales se destacaron: ‘Mi primer beso’ (1991), ‘Mi pobre angelito 2’ (1992) y ‘Ricky Ricón’ (1994).



Atropellado por su fama temprana, el joven actor se vio envuelto en problemas de drogadicción durante su adolescencia. En 2004 fue arrestado en Oklahoma por posesión de marihuana, pero fue puesto en libertad bajo fianza.



Otro polémico episodio de su vida se relaciona con Michael Jackson, pues, en 2005, Culkin defendió al cantante ante las acusaciones de abuso a menores que recibió el ‘Rey del pop’



(Le puede interesar: Si es amante de las artes marciales, no deje de ver estas películas).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



En cuanto a la vida romántica del ‘Pobre angelito’, se sabe que, en 1998, y con solo 18 años, contrajo matrimonio con la actriz Rachel Miner. Sin embargo, en el año 2000 se separaron. Luego, sostuvo una relación con la actriz Mila Kunis, desde 2002 hasta 2011. Y desde 2017 es compañero de la actriz Brenda Song.



En 2019 Culkin participó en películas como ‘Changeland’ y en el documental ‘Square one: Michael Jackson’.

Joe Pesci

En ‘Mi pobre angelito’ este actor italoamericano, de 77 años, hizo el papel de Harry, uno de los ladrones que termina siendo víctima de las travesuras de Kevin McCallister, el niño interpretado por Macaulay Culkin.



(Lea también: Tom Hardy, el posible nuevo James Bond).



Pesci ha participado en más películas a lo largo de su carrera e, incluso, ganó un Óscar a Mejor actor de reparto en 1990, por su actuación en ‘Buenos muchachos’, cinta en la cual interpretó a un mafioso.

En la actualidad el actor tiene 77 años. Foto: 20th Century Studios / AFP

En 1998 lanzó el álbum ‘Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You’ y, un año después, anunció su retiro de la industria audiovisual para comenzar su carrera en la música.



No obstante, volvió a actuar en 2006 en la cinta ‘El buen pastor’ y, recientemente, participó en ‘El irlandés’ (2019), película de Netflix dirigida por Martin Scorsese.

Daniel Stern

El actor de 63 años está casado y tiene tres hijos. Foto: 20th Century Studios / AFP

Su cómico papel como Marv, compañero ladrón de Harry, fue uno de los varios que este actor ha desempeñado en la pantalla grande.



Stern, quien tiene 63 años, ha participado en diferentes cintas como ‘Perdidos en el oeste’ (1991), ‘Malos pensamientos’ (1998), ‘Fiesta en las Vegas’ (2006) y ‘Game Over, Man’ (2018).



Eso sí: la lista de las películas en las cuales ha actuado sobrepasa las 50.



(Puede leer: La poderosa voz femenina en 2 películas que puede ver en ELTIEMPO.COM).



Stern se casó con la actriz Laure Mattos, en 1980, y tuvo tres hijos: Henry, de 38 años; Sophie, de 34, y Ella Marie, de 31.

Catherine O’Hara

La actriz también participó en una producción de Netflix. Foto: 20th Century Studios / AFP

La actriz canadiense, de 66 años, interpretó a Kate McCallister, madre de Kevin. Es reconocida por su actuación en la película ‘Beetlejuice, el súper fantasma’ (1988) y por darles voz a los personajes animados de Sally y Shock en la película animada ‘Una pesadilla antes de navidad’ (1993).



En 1992, se casó con Bo Welch, diseñador de producción, con quien tuvo dos hijos: Mathew, de 26 años, y Luke, de 23.



(Puede ver: 'Fantasía': un clásico de la animación que cumple 80 años).



Su última aparición fue con el papel de la doctora Georgina Orwell en la producción televisiva ‘Una serie de eventos desafortunados’ (2017), la cual fue distribuida por Netflix y dirigida por Mark Hudis y Barry Sonnenfeld.

Devin Ratray

Devin Ratray tiene 43 años. Foto: 20th Century Studios / AFP

Quien interpretó al hermano mayor de Kevin también se ha mantenido activo en la industria audiovisual.



Ratray ha participado en exitosas series de televisión como ‘La ley y el orden’ (1999) y ‘Supernatural’ (2005). Además, protagonizó la película ‘Cenizas del pasado’ (2013). En 2016 hizo parte del elenco de ‘Locos dementes’.

John Heard y Robert Blossom

Estos actores del elenco murieron debido a problemas de salud. Foto: 20th Century Studios

John Heard, quien interpretó al padre de Kevin, falleció a los 71 años. en 2017, debido a un infarto, mientras que Robert Blossom, quien le dio vida al vecino del niño protagonista, murió a los 87 años a causa de un accidente cerebrovascular, en 2011.



Dentro de los papeles que desempeñó Heard en su carrera se resalta su aparición en ‘CSI: Miami’ y otras series de televisión como ‘La ley y el orden’, ‘Los sopranos’, ‘Prison break’ y ‘Modern Family’.



(Siga leyendo: Gambito de Dama: la serie de la mirada del ajedrez).



Por su parte, la carrera cinematográfica de Blossom comenzó mucho antes del estreno de ‘Mi pobre angelito’, pues desde 1971 ya hacía apariciones en la pantalla grande.

Tendencias EL TIEMPO