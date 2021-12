¿Quiere vivir como ‘Mi pobre angelito’? Airbnb está alquilando la casa

La aplicación de hospedajes y alquiler de propiedades Airbnb está en boca de todos en redes sociales por poner a disposición del público locaciones características de algunos largometrajes nuevos e históricos.

Tal es el caso de la mansión Gucci, de la película ‘House of Gucci’, que también podrá ser rentada por medio de la aplicación desde el próximo seis de diciembre.



Lo propio lo ha hecho con la icónica casa de la familia McCallister, propiedad donde se grabó la película de los 90 ‘Mi Pobre Angelito’, protagonizada por Macaulay Culkin, quien encarnó al pequeño ‘Kevin’ en el film.

Una de las trampas que puso el pequeño Kevin a los ladrones que intentaron ingresar a su casa. Foto: Airbnb

Tal y como se lee en el comunicado oficial de la plataforma, la casa podrá ser rentada justo para la temporada navideña, una fecha tradicional en la ambientación de la cinta.



Usted podrá apartarla desde el próximo siete de diciembre, pero debe tener en cuenta algunos aspectos importantes.



La vivienda, ubicada en la ciudad de Illinois, Estados Unidos, sólo tendrá disponibilidad para la noche del domingo 12 de diciembre dado que es la fecha estipulada por los organizadores para poner a disposición del público una casa tan reconocida a nivel mundial.



El comunicado está a nombre de Buzz McCallister, hermano mayor de la familia en la película, y quien dejó un mensaje bastante inspirador para los interesados en revivir recuerdos de la infancia con ‘Mi Pobre Angelito’.



“Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando generalmente atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con ustedes mi casa de la infancia –incluso mi pizza– en estas fiestas", dice el anuncio.



El hospedaje solo habilitará dos habitaciones con capacidad máxima para cuatro personas. El alquiler viene incluido con comidas y aperitivos que serán entregados a los huéspedes a lo largo de su estancia.

Para hacer la reserva debe tener una cuenta verificada en Airbnb, ser mayor de 18 años y tener un historial de reservas positivo. Hasta el momento se desconoce el costo de la reserva, pero se estima que en la próxima semana se dé a conocer la oferta.



Es más; lo recomendable, en caso de ganar el cupo de hospedaje, es prepararse para una noche agitada en la casa McCallister: es muy probable que el huésped sea sorprendido por algunas de las travesuras del pequeño Kevin durante su estadía.



“En estas fiestas, vamos a jugar con las reglas de mi hermanito, así que siéntanse libres de comer comida chatarra, ver basura en la televisión, tomar prestada la loción de afeitar de mi papá y elegir su propia aventura con un legendario plan de batalla como guía", afirma Buzz en el comunicado.

¿Dónde están los McCallister?

El tiempo sí que le ha pasado a la cinta: la producción navideña icónica se estrenó en 1990 y tanto el pequeño protagonista como otros actores se embarcaron en nuevos proyectos cinematográficos.



Macaulay Culkin, por ejemplo, cumplió 41 años el pasado mes de agosto. Su vida ha estado permeada por algunos hechos polémicos que lo han vinculado con el consumo de estupefacientes.

.Caterine Ohara y Jhon Heard. Foto: 20th Century Fox, Hughes Entertainment

Buzz McCallister, quien le alquilará la propiedad familiar, tiene en la actualidad 44 años. Devin Ratray, actor que le dio vida a Buzz, participó en varios proyectos modestos tras la película.



Por su parte, Caterine Ohara (Kate McCallister), madre de Kevin en la película, tiene 67 años.



En 2017 se conoció la noticia del fallecimiento de Jhon Heard, de 71 años, quien encarnó a 'Peter McCallister' en la cinta dirigida por Chris Columbus. Según relatan medios especializados, el hombre habría sido afectado por un paro cardíaco cuando estaba en su casa en el lujoso barrio de Palo Alto, en California.

¿A que se dedican los ladrones ?

Joseph Pesci, quien interpretó al ladrón 'Harry', ya contaba con una excelente carrera actoral antes de hacer esta cinta, pues era reconocido a nivel mundial por haber participado en producciones históricas con artistas de gran calibre, como Robert de Niro y Martín Scorsese.



Ganó un Oscar a Mejor actor de reparto, en 1991. Desde entonces ha dedicado a ser comediante y a participar en películas vinculadas con la vida gangster.



Daniel Stern (Marvin), de 67 años, ha dedicado su vida a producciones televisivas y cinematográficas modestas. Su ultima participación en el cine lo hizo en la película 'Game Over Man', en 2018.

Jhon Pesci y Daniel Stern encarnaron a los ladrones de 'Mi Pobre Angelito'. Foto: 20th Century Fox, Hughes Entertainment

