'Mi personaje tiene hoy un gran valor en la sociedad’

Ha sido una de las más duras escenas de la televisión colombiana del último tiempo: Diana Hoyos, en su personaje de María Clara en la serie Enfermeras, le corta todo el pelo a su hijo, Camilo (Cristian Camilo Rojas), que sufre de leucemia.



Las lágrimas no paraban en ninguno de los dos. El niño se quedó calvo en espera de las quimioterapias que venían, luego de que el pequeño Cristian Rojas y su familia en la vida real, y con la intención de apoyar a los enfermos, decidieron que todo su pelo desapareciera, sin eufemismos.

Hoyos, por su parte, asumió esta parte de la telenovela pensando que ha tenido casos cercanos. “Sé que una enfermedad de esas es terrible, más en un niño. Fueron unos capítulos muy fuertes, con ritmos diferentes, algo complejo y distinto”, expresa. En esas escenas ella debió mostrar el agobio de una madre que solo trabaja para pagar los gastos de la enfermedad, que no duerme por cuidar al pequeño, que está desolada.



Estos días, la actriz, así como el elenco completo de la producción, que RCN tenía en su horario de las 10 p. m. con un promedio de 10 puntos de rating, están en sus casas, debido a la emergencia que vive el mundo. La serie está suspendida y el canal tuvo que hacer cambios en su programación nocturna.



Pero Hoyos sigue apareciendo en promociones de prevención en el canal, con su vestido de enfermera y dando consejos para tener la enfermedad alejada.



Nacida en Cali el 22 de abril de 1985, este año fue la ganadora del premio India Catalina a mejor actriz de telenovela o serie por su personaje de Enfermeras, una caracterización que, por primera vez, la llevó a ser mamá en la ficción.



“No tengo hijos, pero en los ensayos se comenzó a establecer una relación. Mi intención es hacer bien este personaje de madre, que muy joven llegó a ese rol y tal vez por eso tiene una relación cercana con sus hijos en la ficción”, pues además está la adolescente Valentina, representada por Manuela Gómez.



Además, este personaje la llevó a recordar a su propia mamá, Yamilet Buenaventura, y su relación de niña con ella en Cali.



Su personaje en Enfermeras es otro de sus protagónicos, después de los que tuvo en Oye bonita e Hilos de sangre.



Y aunque tiene una carrera con muchas participaciones en distintas producciones, sabe dosificar su imagen en la pantalla, a tal punto que sus seguidores la extrañan.



Hoyos empezó en la televisión en el reality Popstars, donde fue una de las finalistas, pero su salto a la actuación fue casi inmediato.



Como María Clara González tuvo que aprender términos médicos y hospitalarios, e hizo cursos con médicos, paramédicos y enfermeros. Aprender también de primeros auxilios, lo que hoy considera que debería ser “cultura general, algo que todos sepan para poder salvar vidas”.



Agrega que por saber que una enfermera es tan entregada a sus pacientes, “quería hacer muy bien el personaje, con altura, con respeto, porque eso es lo que merece todo el gremio de la salud: respeto y agradecimiento de nuestra parte, porque hoy son algo muy poderoso para la sociedad”.



Además, le quedó muy claro que quienes estudiaron enfermería no lo hicieron porque no pasaron a medicina, sino “por vocación. Los médicos están para recetar y curar, los enfermeros, para cuidar a los pacientes, y eso es muy bello”.



Por ahora, Diana Hoyos espera que todo pase rápido y pueda volver a las grabaciones, para seguir contando esta historia que, por supuesto, tiene amor: el de la enfermera María Clara con el doctor Carlos Pérez (Sebastián Carvajal).