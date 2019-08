La inspiradora película que muestra la vida desde los ojos de un perro

Milo Ventimiglia interpreta a Denny, un piloto de carreras enfocado y ambicioso que le rinde devoción a su querido perro, Enzo. Todo cambia cuando Denny conoce a Eve (Amanda Seyfried). La pareja se enamora, se casa y tienen un bebé. Parece que lo tienen todo hasta que se tienen que enfrentar a una crisis que pone sus vidas de cabeza.



Contada desde la perspectiva de Enzo (cuya voz corre a cargo de Kevin Costner), esta es una historia cautivadora acerca del amor, las relaciones, la familia, los grandes sueños y la sabiduría de un perro divertido y filosófico. Dirigida por Simon Curtis, la película está basada en el ‘best seller’ homónimo escrito por Garth Stein.

La película sigue el viaje de Denny (Milo Ventimiglia), un hombre con grandes sueños, como convertirse en piloto de carreras de la Fórmula Uno. Esos sueños siguen intactos, pero los tiene que poner en pausa cuando conoce a Eve (Amanda Seyfried), el amor de su vida. Se presentan retos inevitables en el matrimonio, como sucede con cualquier familia. La exigente carrera de Denny hace que tenga que estar lejos de casa, donde su vida familiar se debe balancear con el trabajo. Pero los problemas son insignificantes comparados con los grandes desafíos que están por venir.

En una entrevista* a la que tuvo acceso EL TIEMPO, Milo Ventimiglia –actor, director y productor, nominado en dos ocasiones para el Emmy por su papel como Jack en el aclamado y premiado drama televisivo ‘This Is Us’– habló sobre su nueva película.



¿Qué fue lo que te llamó la atención de la película?



Sentí una gran emoción cuando supe que esta gran historia iba a ser adaptada al cine. Es una película emotiva e inspiradora que muestra la vida a través de la perspectiva sabia y humorística de Enzo, el perro. Me gustó el hecho de que la historia es para familias, y Denny es un hombre de familia. Al igual que la serie televisiva ‘This is us’, este filme atraerá a una audiencia que quiera experimentar emociones, dado que cuenta varias circunstancias con las que uno se puede sentir muy identificado, y al mismo tiempo presenta un elemento divertido con el automovilismo. Por eso, para mí tiene todos los requisitos en cuanto al tipo de películas que me gustan. Paso siete meses al año en el set de ‘This is us’, que es acerca de la familia y las relaciones entre marido y mujer, un padre y su hija, y un hombre y su mejor amigo. Esas son el tipo de historias que me atraen.



¿Quién es Denny y cómo te identificas con él?



Denny no está muy alejado de quien soy, solo reemplaza la actuación con el automovilismo. Se requiere de enfoque para correr autos, así como en la actuación. Igualmente, el automovilismo necesita de estamina y resiliencia, así como de un enfoque inalterable, al igual que la actuación. Pero creo que también hay un elemento en ambos que es emocionante e, incluso, peligroso en ciertos momentos. Como actor te expones a las emociones, como automovilista te estás exponiendo a la amenaza de una lesión, choques y el clima. Dicho lo anterior, Denny se siente más cerca de mí de lo que jamás había experimentado con cualquier otro personaje. Es un buen tipo, es un tipo sencillo, es un modelo por seguir en el sentido tradicional.



¿Nos podrías explicar a qué se refiere el título ‘The art of racing in the rain’? Su título original en inglés (El arte de conducir bajo la lluvia).



Como el título te lo podría sugerir, correr bajo la lluvia es muy difícil. La lluvia es un factor impredecible. Puedes aplicar esa metáfora a la vida: la imprevisibilidad de esta y cómo no sabes qué es lo que se te va a presentar en el camino. Así que la idea de dominar el arte de correr bajo la lluvia es algo parecido a cómo lidias con la vida y las cosas que te va a aventar para sacarte del camino.

¿Cómo es la relación que Denny tiene con Enzo?



Su perro es su mejor amigo, siempre están juntos. Incluso tiene un diálogo en el que dice: “Tú y yo, Enzo. Siempre somos tú y yo”. Y eso es algo que permea a lo largo de toda la historia. Pero, desde luego, Denny tiene que abrir su mundo cuando el amor golpea su corazón con Eve, y después cuando encuentra un amor mucho más profundo con su hija, Zoë. Pero Enzo siempre es una constante.



¿Cómo ha sido trabajar al lado de Amanda Seyfried, quien interpreta a Eve?



Es una de las mejores actrices con las que jamás he trabajado. Es graciosa, divertida, bella y es única en su actitud. Para Amanda, todo es real, los momentos en pantalla son reales para ella. En gran medida, así es como yo también trabajo, y siento que Denny y Eve cobran vida a través de nosotros. Por lo que cuando estamos en el set y estamos interpretando esta historia de un amor muy profundo, hay mucho amor entre los dos.



Es una historia conmovedora –además de inspiradora–, y el tema debe ser muy emotivo para ambos.



Así es. De hecho, Amanda me dijo, “Eh, me vas a tener que recordar que no estoy enferma”. Todos los días teníamos que interpretar escenas muy desgarradoras, y al final del día le acordaba a Amanda, “Eh, no estás enferma. Todo esto es falso, y lo haces muy bien”.



¿Tiene perro?



No. Y no soy padre ni esposo. Pero soy un amante de los perros, por completo. Para mí fue muy importante generar un vínculo con los animales, así que cualquier momento que tuviera entre tomas o antes de que diera inicio el rodaje, me la pasé entendiendo cómo entrenan a los perros. Tuve que generar un vínculo con ellos, justo como lo haría con Amanda o con cualquiera en la película. Son mis compañeros de escena y quiero ser su compañero en escena, así que el momento en el que los entrenadores necesitan que haga algo, ahí estoy para ellos.



¿Qué aprendiste acerca del automovilismo durante la película?



Ayrton Senna (el legendario y finado piloto brasileño de Fórmula Uno) es el héroe de Denny. Los pilotos dicen que era el mejor corriendo bajo la lluvia. Cuando todos los demás titubeaban, él parecía ir más rápido y ser más sólido en su conducción, y eso va de la mano con como conduce Denny. La fortaleza de Denny es la misma de Senna. Ha sido increíble acoger ese mundo del automovilismo porque sabía muy poco de él y ahora le tengo un gran aprecio por lo que los pilotos tienen que pasar. Tienen la fuerza física, así como el enfoque mental que necesitas para mantener el control del auto y que este sea una extensión tuya como piloto. He tenido la oportunidad de sentarme en algunos autos, ponerme algo del equipo y hacer un poco de trabajo, y hay momentos mientras rodábamos en los que me era imposible hacer lo que ellos hacen.



