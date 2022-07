El estrenó de la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Stranger Things', una de las series de Netflix más aclamadas por los usuarios de la plataforma de streaming, causó revuelo entre sus fanáticos.



Esta última entrega llegó con claras referencias al cine clásico del terror, cosa que le gustó a muchos de sus fanáticos. Por ejemplo, Vecna demostró ser un enemigo muy peculiar que logró generar suspenso en cada una de sus apariciones.



En la escena en la que Eddie Munson junto a Dustin se preparan para distraer a los Demobat, una especie de murciélago con pequeños tentáculos, se escucha la canción de 'Master of Puppets'.



Ante esto Metallica se pronunció sobre el uso de su canción en la serie, en una escena que causó emoción entre los espectadores.



En sus redes sociales, los miembros de Metallica se pronunciaron agradeciendo a los hermanos Duffer, creadores de la serie, por tan impecable trabajo, pues consideran un excelente resultado final.



"La forma en la que los hermanos Duffer (creadores de la serie) incorporaron la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran Master of Puppets en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor", publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

Además, aseguraron que "todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... Está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn. en el tráiler!! ¿Qué tan genial es eso?".

