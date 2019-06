Meryl Streep da cátedra de actuación en la serie 'Big Little Lies' 

Regresó Big Little Lies como un huracán imparable de emociones. Tanto, que por momentos parecía también una avalancha desordenada de tensiones en las que sus cinco protagonistas reaparecen con las mismas máscaras y conflictos personales más profundos, por culpa de un asesinato que las unió en la temporada pasada.

Big Little Lies La serie retoma los conflictos de varias mujeres a las que las une un asesinato Nicole Kidman y Meryl Streep tienen un duelo actoral en la serie.

En este regreso no hubo necesidad de hacer tanto contexto, ya que la producción de HBO (domingos, a las 8 p.m.) apostó por asumir una nueva narración, como si nada hubiera pasado.



Sin embargo, conforme pasaron los minutos del primer episodio de su segunda temporada , quedó claro que hay costuras que se van exponer y que debajo de la esa molesta perfección que se vende en el que se mueve la serie, pues hay algo turbio en el ambiente: una fórmula que funcionó y que se repite ahora.



Pero hay un ingrediente poderoso: Meryl Streep, quien regresa a la TV (recordada por series Holocausto y Angels in America) con un papel que se robó toda la atención.

Fue impactante verla convertida en una madre tratando de encontrar justicia (realmente el arco que define a esta temporada), con una aflicción adobada con sarcasmo y una presencia imponente.



Ella fue capaz de ‘destruir’ a uno de los personajes, haciendo referencia a su baja estatura como metáfora de una especie de flexibilidad moral.



Después, en otro momento, consigue una de las escenas memorables del capítulo al expresar un grito de dolor por la pérdida de su hijo, el motivo por el que respira esta temporada. Verdaderas clases de interpretación de una veterana que tiene a su lado a grandes como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern,Shailene Woodley y hasta una Zöe Kravitz, apesadumbrada y creíble frente a las cámaras.





El gran reto que tiene esta temporada de Big Little Lies se enfoca en conseguir que la química no se oriente solo hacia el lado de la novedad que representa Streep. Es cierto que ella es el motor de un nuevo conflicto, pero hay que seguir explorando las complejas personalidades de las otras cinco del cuento, que parecen más cómodas en sus personajes y a la vez más disfuncionales.



Otro elemento interesante, es la mirada de la realizadora británica Andrea Arnold, que toma el mando, tras el elogiado trabajo que hizo Jean-Marc Vallée dirigiendo la primera temporada y dándole el tono visual y el ritmo que marcó la diferencia en esta producción que ganó cuatro Globos de Oro y cinco Emmy.



Andrea Arnold, recordada por la película 'Fish Tank' y por haber dirigido parte de la serie 'Transparent', asume sin miedo el reto de no tener un asesinato que resolver (elemento con el que arrancaba el primer ciclo de 'Big Little Lies'), su juego se conecta más con la necesidad de explorar en el drama y en una lectura intimista de cada una de las implicadas en la trama.



Si todo sigue su curso, los nuevos episodios tendrán que reflejar los conflictos de buscar la verdad y vivir en un mar de mentiras. Todo en un intriga que parece estar marcada por saber un poco más de la vida turbia de cinco mujeres que parecían ser el ejemplo de fuerza, empuje, resiliencia, pero también de un poco de locura.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1