“Mero gentío… estirando trompa…. se le avinagró el aguinaldo”. Esto lo dijo Érika Zapata, quien se identifica en Instagram como periodista, bajo el mantra de ‘Como pollos en galpón’ y de @noticiascaracol. Un genio total.



La tendencia mundial dice que el 70 por ciento de la gente ya no ve noticias por televisión porque ya no creen en los periodistas ni en los medios y porque ese mundo que presentan como ‘la información’ es una realidad infame y desalentadora para habitar la vida. Por eso, los televidentes se van a donde haya ‘algo’ distinto.



Pero los canales de noticias y los informativos parecieran no caer en cuenta de esta abrumadora evidencia y siguen haciendo lo mismo que en el siglo XX. Sus innovaciones son tecnológicas o de escenografía, nada más. No se dan cuenta de que ese modelo fracasó. En lo periodístico sigue insistiendo en una agenda de políticos y peleas que no sirve para nada, presentan un mundo terrible donde nadie vive (¿se imaginan vivir en esa realidad de los noticieros?), ya que el mundo es más diverso y plural. La mayor parte de la realidad de los ciudadanos es otra, de felicidades simples y de conversas sobre el comer o el hambre, el amar, la salud, el celebrar, el quererse.

Los periodistas se creen su simulacro de solemnidad leyendo teleprónteres o celulares… ponen cara de serios, dicen lo mismo todos los días como robots, no tienen humanidad ni performance propia. Si es para leer esos titulares y cosas de estudio y ronda por Colombia, pues pongamos robots y ya, no necesitamos periodistas.



Es más, las notas siempre son las mismas: en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo siempre es que hay mucha gente tratando de viajar, muchas quejas, mucho funcionario diciendo bobadas… y todos los años lo mismo.



Por eso, lo de la periodista Érika Zapata es genial: rompe el modelo robot, ya que se juega a ponerle mirada y habla como de la gente.



Ahí el televidente-ciudadano empatiza con esa periodista que se le parece y le interpreta adecuadamente.



Entonces, viene el barullo de que “tan charra” o “tan mañé”. Pero se salió del modo robot y creó singularidad: es ella, la que habla así como la gente, la que mira cosas más allá del cliché e intenta contar historias.

Ante esta propuesta, los sabios de lo mismo, los que dicen que “así se hace”, insisten en que “esos tonos de voz no sirven, que esos acentos tampoco, que esa forma de hacer las noticias no es”.



Y resulta que es lo que deberían hacer todos los periodistas: crear su propio estilo, ser como su gente, intentar mirar y comprender desde sus estéticas y formatos. Y, tal vez así, la gente quiera informarse en televisión.



Los periodistas deberían dejar de ‘agarrarse de las mechas’ entre ellos, contar historias, crear estilos propios, inspirarse en la cotidianidad. Por ahora, Érika es de las pocas que está haciendo el periodismo televisivo que toca, los otros seguirán ‘estirando trompa’.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

