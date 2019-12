La serie ‘Merlí’ regresa con nuevos protagonistas

Cuando se estrenó la primera temporada de ‘Merlí’ en 2015, pocos sospechaban el éxito que alcanzaría. La ficción catalana sobre un profesor de filosofía que entabla un atípico vínculo con sus alumnos pronto enamoró a los espectadores de todo el mundo. Luego de tres temporadas, su creador, Héctor Lozano, terminó la serie en enero de 2018, con su popularidad en lo más alto.

Poco después, se habló de un posible ‘spin off’ protagonizado por Pol Rubio (Carlos Cuevas), el alumno más reconocido de la clase. El deseo se hizo realidad cuando la plataforma ‘streaming’ Movistar Play anunció la filmación de la serie con el nombre de ‘Merlí: Sapere Aude’ (‘saber oír’, en latín), siguiendo los pasos del joven estudiante de filosofía. Carlos Cuevas, Azul Fernández (la actriz argentina que interpreta a Minerva, una nueva amiga del protagonista) y María Pujalte, quien personifica a la profesora María Bolaño, hablaron sobre los secretos detrás de esta nueva historia.

El inicio de esta serie se aleja por completo del tono amargo en el que concluye ‘Merlí’, ¿qué lectura hacen de eso?



Carlos Cuevas: Conociendo a Héctor Lozano, sé que nada es casualidad, y que está altamente deliberado que esa sea la secuencia de arranque. ¿Por qué la eligió? Bueno, puede haber muchísimas interpretaciones, pero yo creo que allí se resume muy bien que la serie va a seguir el proceso de crecimiento de este personaje. A él lo presentan en la ducha, un momento de intimidad, de soledad, de exploración sexual, y eso te está planteando que la historia ahora va de este personaje y de cómo se enfrenta con el mundo.



¿Cómo fue el momento en el que le dijeron que aún había más para contar acerca de Pol?



Carlos Cuevas: Héctor me llamó para comer, como tantas otras veces, porque somos amigos. Cuando tomábamos el café, después de una hora, me dice: “Oye, mira, me han llamado de Movistar Play y me han pedido escribir más de ‘Merlí’. Lo que queremos es que sea sobre Pol, porque es el heredero de Merlí”. Mi pregunta fue: “¿Y yo voy a estar de profesor?”. Héctor me dijo que no, porque eso sería repetir la fórmula. Si cambiamos toda la clase y lo ponemos a Pol de profesor, es algo barato. Lo que a él le interesaba era ver cómo este joven, que cuando lo conocimos estaba por dejar los estudios, llega a ser profesor, y cómo supera la pérdida de Merlí.



Pol es un personaje que esconde grietas tras una máscara carismática, ¿creen que Minerva y María comparten esos rasgos?



María Pujalte: Sí, Héctor tiene la capacidad de ver todas las contradicciones de las personas, qué es lo que vemos apenas conocemos a alguien, y qué hay además de eso. María es una profesora brillante, tiene un discurso y lo sabe agitar, ¿pero qué hay detrás de ella?



Azul Fernández: Claro, es lo que uno muestra y lo que no, lo que es tu intimidad y todos estos momentos de quiebre. Minerva no se va a mostrar ante los demás de una manera vulnerable, porque es fuerte, pero quizá no puede dormir, necesita ansiolíticos, y por dentro no sabe qué hacer.



Merlí tenía un marcado miedo por la soledad y la muerte, ¿hay similitudes con la profesora María respecto a esto?



María Pujalte: Ella tiene una crisis vital, además de una edad que yo entiendo perfectamente. La soledad es como un monstruo sobre el que estás caminando, y hay un momento en el que empiezas a bajar la colina, y eso es muy fuerte. María está en ese momento, está sola y aunque parece que es muy independiente, no se encuentra bien. Aquí lo duro es aguantarse a uno mismo.



¿Qué vínculo tiene con Pol luego de tantos años de interpretarlo?



Carlos Cuevas: Nunca construimos desde la nada, siempre hay cosas mías en todos los personajes que hago. Pero yo me considero muy diferente a Pol, por eso me gusta mucho hacerlo. Él es la parte más festiva y desenfadada que podría tener. Pero a este tío ya lo conozco mucho, conozco sus mecanismos. El otro día oí una conversación y pensé: “Esto lo podría haber dicho Pol”, por sus mecanismos, era alguien que se defendía atacando. También hay muchas cosas de Héctor en Pol, y conozco muy claro los referentes que tiene Héctor para escribir a sus personajes. Yo tengo un referente clarísimo que es Matt Damon en ‘En busca del destino’. Volví a verla antes del ‘spin off’, me la sé de arriba a abajo y la tengo de referente. Conozco mucho a Pol, pero a él lo hemos construido con Héctor. Y claro que también está la mirada ajena, porque Pol no sería Pol sin cómo lo mira Merlí ni cómo lo miran los demás.



MARTÍN FERNÁNDEZ CRUZ

LA NACIÓN (Argentina) - GDA