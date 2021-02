La declaración de Mercedes Gaviria contra las imposiciones sociales 

La melodiosa voz de Mercedes Gaviria Jaramillo viaja con las imágenes: sueña, recuerda, critica, sorprende. Es una presencia sonora que no está ligada a como se ve ahora a los 28 años.



Lo que se muestra y permanece es una niña que creció en una familia paisa atípica debido a que su papá –el grandioso cineasta colombiano Víctor Gaviria– registraba todo a través de una cámara en un intento por llenar los vacíos que el cine le dejaba a su familia.



Esa niña, que se molestaba cuando las actrices de La vendedora de rosas llamaban ‘papá Víctor’ a su papá, es el punto de partida de un camino de reconocimiento en el que Mercedes se acerca y se distancia del padre realizador y en el que se abre paso con voz propia, con las cosas que tiene que decirle.

Como el cielo después de llover es el primer largometraje de la realizadora antioqueña, que fluye a través de las imágenes familiares de los Gaviria Jaramillo –que durante muchos años permanecieron como un tesoro inexplorado en una caja en la habitación de Mercedes– y plantea su respuesta a las imposiciones sociales y regionalistas que han enfrentado por décadas las mujeres.



Radicada en Buenos Aires, donde es sonidista y docente en la Universidad del Cine, Mercedes regresó a Medellín en el 2014 para ayudar con el sonido directo en el rodaje de La mujer del animal, la más reciente producción de su papá, en la cual la violencia explícita se torna insoportable.



“Cuando terminé de rodar, sentí que quería dar una contestación al director que había hecho la película, decirle lo que yo pensaba, y también hablarle al papá con el que yo había vivido”, cuenta acerca de la génesis de Como el cielo después de llover.

¿Qué quería decirle específicamente?



Que el mundo siempre nos lo han dirigido los que tienen el poder, los hombres que han sido el género que ha estado al mando, diciéndonos cómo tienen que ser las cosas y, sobre todo, armando narrativas impuestas por ellos: ‘Así viven las mujeres sometidas por violencia de género’, ‘Esta es la verdadera violencia de género’. Ahí dije no, no es solamente ese lado, esa visión, ha habido otras cosas intangibles, más sutiles, como entender un poco esa idea de que la violencia de género no solo se traduce en una violencia literal, de los cuerpos o esas razones que significan que una mujer sufra, sino que hay otros tipos de dolor que yo veía en mi familia y en mi entorno, en Medellín.

Una imposición de cómo vivir, de cómo hacer las cosas, qué tenemos que hacer las mujeres de acuerdo con la edad, o cumplir con ciertos estándares sociales: ser madre o formar una familia de cierta manera.



Y eso fue haciendo eco con la investigación del cine que yo estaba realizando, era cómo hacer una película que no tuviera el relato convencional, a partir de la vida íntima de una familia o cómo pensar que el cine podía apropiárselo cualquiera sin tener que pasar por un concurso de ayudas, donde las posibilidades se acortan y la gente pierde su deseo, su propia búsqueda, porque no hay oportunidad.



Toda esa relación, esa dominancia, esa heteronormatividad, esos relatos vistos desde un lugar solamente es algo que vemos en el cine, como una verdad que no discutimos.

Así se fueron conformando unas dualidades, la película fue tomando una estructura, ya no era solamente hablar de un patriarcado, de una cultura sometida a unos esquemas muy hegemónicos, sólidos y rígidos, sino que también se partía de la idea de qué era hacer cine hoy en día. Es que es muy difícil pensando en que una película cuesta 3.000 millones de pesos y ¿si no los consigues, no puedes hacerla? Esa era mi gran pregunta.

'Como el cielo después de llover' es el primer largometraje de Mercedes Gaviria. Foto: Antorcha Films

Pero es interesante que sea su papá, que tiene una sensibilidad particular, quien cuente esas historias de mujeres violentadas de manera tan explícita...



Para mí eso era una contradicción: claramente hay una sensibilidad, una responsabilidad, una investigación profunda, pero yo pensaba que La mujer del animal era una película fallida; yo me preguntaba por qué, si hubo tanto trabajo y tanto acercamiento al testimonio de Margarita (la mujer en la que se inspiró la historia), la película se tradujo en un cuento enceguecido por la violencia explícita que no mediaba con otra cosa. Para mí es una película fallida en cuanto a la puesta en escena porque nunca se pensó cómo se podía representar esa violencia desde otro lugar, tampoco se preguntaron cuál sería la reacción de las mujeres al ver esto en una sala de cine: no es lo mismo ser mujer y ver La mujer del animal y ser hombre y ver La mujer del animal. Para mí eso ya es un acto violento, porque es corporal, porque las mujeres que ya lo vivieron no lo quieren volver a ver y las que no lo hemos vivido tampoco lo queremos ver. A mí me pasaba eso. Era una contradicción porque La mujer del animal era una película testimonial, de denuncia y mi papá siempre ha hecho un cine que está reaccionando a un flujo de la sociedad, y eso para mí siempre fue muy valiente y admirable. Pero aquí la cuestión es que los tipos que hacen cine han naturalizado tanto una forma de pensar y de representar la violencia que no se lo preguntan y van como caballos ciegos pensando que ese es el relato que debe hacerse y que esa es la violencia de género. Y no creía que eso fuera posible, que un hombre como él iba a fallar. O no tanto a fallar, sino que se le iban a escapar tantos detalles que hacían la película muy maniquea, con unos excesos en los que no había tiempo para hacerse preguntas más profundas, sino que solamente había una reacción que te hace clausurar el diálogo.

De alguna manera hacer el documental es reconocer que ‘soy la hija de un cineasta que hace lo mismo que él’…



Este documental es un autorreconocerse y a la vez toma una distancia necesaria. Una cosa no puede estar sin la otra. Es un movimiento hacia afuera para ver lo que hay adentro. No hago lo mismo que vos, pero en el fondo tengo muchas cosas en común. Y eso es lo que nos reconcilia, finalmente.

¿Cómo reacciona su familia cuando sabe del documental?

​

Ellos estaban felices de que yo agarrara las cintas familiares e hiciera algo de ellas, pero ellos no sabían bien lo que yo estaba haciendo ni las preguntas que tenía porque yo vivo lejos desde hace tiempo. Soy una mujer de 30 años y me pregunto sobre las cosas que no quiero hacer, de un posicionamiento crítico sobre la sociedad y de un lugar al que yo no quería someterme. Fue una conversación que fuimos teniendo, ellos estaban un poco asustados pero confiando en mí, porque era una película que iba a tocar cosas delicadas, pero que era un homenaje a la familia, porque en medio de todas las contradicciones nos amamos y nos respetamos.

En algún punto todavía me pregunto: ¿será que me fui un poco de más? Pero estuve acompañada en el proceso de creación, tuve muchos laboratorios y siempre estaba tanteando cuál era mi límite, para no herir la susceptibilidad de mi familia. Para mí esta película nos tenía que unir más en lugar de separarnos.

¿Cómo se sintió su papá en ese proceso de sujeto a objeto, de observar a ser observado con una cámara?



Creo que es una transformación natural de ser padre, al principio tenés una posición muy activa frente a la vida de tus hijos y después ya no. Pasa en todas las familias, hay un momento en el que los hijos empiezan a cuestionar a los padres y hacer preguntas, a ser más activos que pasivos. Y eso en la película es muy claro: esa idea del que filma después es filmado, pero creo que él entendió que hasta que fuera objeto podíamos estar en una relación de paridad tanto como hija-padre, como hombre-mujer, como cineasta varón-cineasta mujer... Tenía que ser objeto y estar a la misma altura mía para tener un diálogo.

El título habla de la calma después de la tempestad, pero también de la belleza en ambas circunstancias...



Sí. Yo tenía muchas ganas de poner una imagen con el título porque antes de que se materializara la película se llamaba La niña. Y creo que ese nombre no dejaba que pudiera terminar el documental. Llegó un momento en el que creía que no lo iba a finalizar, y dije: ‘cambiemos el título a ver si transformo esto en otra cosa’. Ahí salió leyendo un poco la poesía de José Manuel Arango, escritor paisa que ha descrito muy bien las luces y las montañas de Antioquia, los estados de la naturaleza, la fauna y la flora. Y sumé esa imagen que tengo del cielo de Medellín, muy cargado todo el tiempo que siempre tiene una luz, pero que evidencia que va a volver a llover. Mi intención era reflejar esa tensión entre los momentos de claridad y de oscuridad.

Recursos como la voz en off o usar apartes del diario que su mamá le escribió antes de que naciera marcan la diferencia en la narrativa...



Yo quería hacer algo que no respondiera a la lógica de un documental que la hija de Víctor Gaviria hiciera sobre su papá. Esa es una película que todo el mundo imagina, que responde a unos formatos. Pero yo quería ser más libre, no usar entrevistas ni elementos que vinieran de la imposición. Ya había probado construir una pieza cinematográfica desde la primera persona, como algo más autoral, ensayístico, que rozara casi con la lógica literaria.

¿Qué viene ahora para usted?



Yo soy sonidista y vivo de eso. Pienso que esta película es como un milagro porque la hice en los tiempos libres que tenía del trabajo. Ahora ando en una encrucijada porque no sé si deba dedicar más tiempo a realizar proyectos de dirección y producción, que es un campo que apenas estoy conociendo y al que llegué por casualidad. Estoy aprendiendo sobre los tiempos, los circuitos de festivales, a conseguir dinero. Es muy complejo, sobre todo con este tipo de cine que es más intuitivo, sin guion, que se termina de escribir al momento del montaje y que tarda tantos años. Es más una forma de resistencia en medio de tantas formalidades que hacen muy difícil vivir de esto.

Mercedes Gaviria vive en Buenos Aires donde trabaja como sonidista y docente. Foto: Archivo particular

A propósito, ¿por qué se dedicó al sonido en el cine?



Creo que un lugar fundamental para revertir la dirección del cine únicamente como condicionada a la imagen es justamente desde el lugar de sonidista. El sonido redirecciona muy bien la mirada, es una especie de anverso de la imagen casi que imperceptible, pero que te está poniendo a tono con lo que quieres transmitir.

¿Qué pasará con Como el cielo después de llover?



Está en estreno nacional en la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá, donde habrá algunas funciones presenciales con conversatorios; en Medellín se está viendo en el MAMM y el Colombo Americano, y en La Tertulia en Cali. Luego estaremos en los festivales de Róterdam y La Habana.

¿Cuál es su sentimiento hoy frente a la película?



No estoy arrepentida de nada, cada plano y cada decisión se premeditó, se pensó durante tanto tiempo que no pudo haber sido diferente. A mí lo que más me interesa con esta película es sobrepasar la experiencia privada de la familia y que pueda trascender en cuanto a una especie de ruptura del lenguaje: hablamos de que los elementos son tan íntimos, hay una construcción, un artificio y una voluntad en una ruptura. Es poder ser lo que querés ser en cualquier lugar.

