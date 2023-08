Mercado Libre lanza streaming, Mercado Play, una nueva plataforma de contenidos gratuitos que pretende revolucionar el mundo del entretenimiento en América Latina. Le contamos cómo funciona.



La compañía, que ha cumplido 24 años en el comercio electrónico de la región, ahora busca transformar la experiencia de millones de personas a través del mundo audiovisual.

¿Qué es Mercado Play?

Mercado Play es un hub de entretenimiento que ofrece un extenso catálogo de películas, series, documentales, contenido para niños y reality TV, provenientes de estudios y productoras tanto locales como internacionales.



Lo más destacado de esta plataforma es que no se necesita pagar una suscripción adicional, ya que el acceso es gratuito para todos los usuarios que tengan una cuenta en Mercado Libre.

¡Contenido libre en Mercado Libre! #MercadoPlay es la nueva plataforma de películas, series, documentales, reality TV y contenido infantil a la que puedes acceder desde nuestra app de manera libre y gratuita, sin necesidad de una suscripción extra.

La plataforma se convierte en un punto de encuentro para los fanáticos del entretenimiento, ya que reúne el contenido de varias plataformas de streaming asociadas a Mercado Libre, incluyendo nombres destacados como Disney+, Star+, HBO Max y Paramount+.



De esta manera, los usuarios podrán disfrutar de una amplia variedad de opciones sin tener que navegar entre diferentes aplicaciones.



Luiz Barros, Vicepresidente de Entretenimiento y Loyalty de Mercado Libre, comentó sobre la motivación detrás de esta iniciativa: "Sabemos que una gran parte de los latinoamericanos no está suscrita a ninguna plataforma paga de streaming y ese contexto nos impulsó a desarrollar Mercado Play con contenido curado de los mejores estudios de Hollywood y la región, sin costo y desde una plataforma que ya les resulta familiar".

Además de beneficiar a los usuarios, Mercado Play también representa una oportunidad para los anunciantes y marcas, ya que los contenidos incluirán anuncios gestionados por Mercado Ads, la unidad de publicidad digital de Mercado Libre. Esto permitirá llegar de manera eficiente a una audiencia masiva de más de 100 millones de usuarios dentro de la plataforma.



Sean Summers, CMO de Mercado Libre y Vicepresidente Ejecutivo de Mercado Ads, expresó su entusiasmo respecto a esta nueva propuesta: "Mercado Play es una muestra más de nuestra evolución constante y la búsqueda permanente por darle a los usuarios la mejor experiencia".



Mercado Play ya está disponible en Argentina, Chile y México, y en las próximas semanas se irá expandiendo progresivamente a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información suministrada en un comunicado oficial de Mercado Libre, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

