Cameron Boyce: Los conmovedores mensajes de despedida para el actor

Valerie Macon / AFP

Skai Jackson, quien interpretó a la hermana de Cameron en la recordada serie de Disney 'Jessie', publicó un video en el que Boyce aparece de niño cantando un tema de Michael Jackson. Además de ello, le dedicó un sentido mensaje: "No sé ni por dónde empezar. Me faltan las palabras. No pensé que tendría que escribir esto. Cam, eras único. Mi corazón se rompió para siempre. Me siento dichosa por el tiempo que compartimos en el set, dabas los mejores abrazos. Me habría gustado abrazarte más fuerte cuando nos vimos por última vez hace unos meses. Gracias por haber sido el hermano mayor que nunca tuve. No puedo dejar de llorar, te amo mucho, vuela alto. Serás el mejor ángel de Dios".