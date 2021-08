MasterChef: Así reaccionaron las redes a la polémica decisión de los jueces

El capítulo del sábado de MasterChef Celebrity Colombia estuvo 'candente'. Pity, Viña y Marbelle se enfrentaron en el reto de eliminación, luego de que Frank Martínez diera una gran sorpresa al presentar un platillo casi perfecto y subiera al balcón.



La reacciones no se hicieron esperar, algunas participantes no estuvieron de acuerdo con el logro del comediante e hicieron comentarios al respecto.



Viña Machado, por ejemplo, demérito el trabajo de Frank en el reto que significó su salvación. Pero, las redes sociales no pensaron los mismo.

La lengua de Viña, Marbelle, Carla Giraldo y Catalina Maya, luego de ver que Frank se subió Frank al balcón.#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityColombia #MasterChef pic.twitter.com/JtW72OQHQT — Walter Vides (@WalterVides333) August 15, 2021

Tú y yo con pizza y cerveza viendo MasterChef y como Marbelle, Viña y Carla están llenas de irá , amargadas y asustadas Mientras Frank está en el balcón. Piénsalo 😏#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/tmGNnP7xb9 — Andres OR (@anfer_or) August 15, 2021

Así se hace Frank 🎊🎉🎊🎉🎊🎉 pic.twitter.com/HILqJabXfk — NCDP (@ncdp01) August 15, 2021

Yo cuando vi que Frank ganó y las otras quedaron viendo un chispero #MasterChef #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/1JP3opFNI2 — Sebastian (@sebassrivas1) August 15, 2021

El paisa aseguró en el programa que no quería generar molestias entre los concursantes y por eso intentó disimular la alegría cuando subió al balcón.

La mente de frank al subir al balcon // su exterior cuando pasó a dejar el delantal

.@Masterchef_Co @frankelflaco #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/rnjfs08LgT — Dani Rincón (@daniirincon24) August 15, 2021

Los momentos más tensos se vivieron cuando Marbelle, Viña y Pity se tuvieron que enfrentar en un 'reto de eliminación' que para muchos fue un 'duelo de titanes'.



Tuvieron que cocinar lengua y los platos que los tres presentaron fueron casi perfectos. Para los jueces fue tan difícil tomar una decisión que, después de dar a entender que la concursante saliente era la cantante de 'Amor sincero', dieron una sorpresa: Esta semana no sacaron a nadie.

Masterchef después de subir al balcón a Frank, a pity, eliminar otra baby y hacer llorar otra vez a carla #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/LQI7JBDpz6 — Mar⁷| 🇨🇴 (@mochijamss) August 15, 2021

La inesperada decisión no cayó muy bien entre los usuarios de redes sociales, que tacharon de 'vendidos' a los jueces y al programa.

yo esperando objetividad de parte de un programa de RCN: #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GQoKHFQ6G8 — 𝑛𝑜𝑠𝑖𝑒𝑦 🇨🇴🐺 (@DIANABR0THERC0L) August 15, 2021

