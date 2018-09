'Me gustó que los títeres fueran ciudadanos de segunda clase'

Una ciudad en donde las marionetas son rechazadas, perseguidas y asesinadas, en una especie de metáfora del racismo, la xenofobia y el clasismo. Una idea profunda desarrollada en un contexto cómico, con la actuación de Melissa McCarthy resultará en una película de humor duro, negro y que por momentos más allá de lo permitido.

“El humor obsceno es gracioso, pero no creo tener un sentido del humor grosero. A veces pienso que soy mojigata. He interpretado personajes que decían muchas malas palabras y a otros que nunca dirían una palabrota o algo inapropiado (…) Si el personaje lo justifica, tienes que hacerlo”, cuenta McCarthy que en ¿Quién mató a los Puppets? da vida a una oficial de policía de Los Ángeles.



La actriz nominada a un premio Óscar (por Damas en guerra, en el 2012) debe asociarse a regañadientes con el detective privado Phil Phillips, una peculiar marioneta con la que investigará las muertes violentas de muñecos, antiguas estrellas de un programa de televisión.



De inmediato, todos recuerdan a los Muppets, la fantástica creación televisiva para niños de Jim Henson. Y aunque su familia, heredera de ese arte, está detrás de los muñecos de ¿Quién mató a los Puppets?, nada más lejano del universo infantil.

A continuación, en un cuestionario cedido por el estudio, McCarthy revela detalles de esta película que acaba de estrenarse en Colombia.

Es claro que no es una película para niños…

​

No. Mis hijos no la verán. Pero creo que a los padres les encantará. ¡Es una buena película para niñeras! Pero, no, ninguna película que tenga contenido para adultos querrás que la vean los más pequeños. Y menos esta.



¿Qué le atrajo del guion?

​

Me encantan las historias de policías compañeros, la relación que entablan, porque se conocen mucho y han compartido más tiempo, incluso, que con su propia familia. En este caso, Phil (la marioneta) y yo fuimos muy unidos y ahora estamos en desacuerdo. Sin embargo, nos conocemos muchísimo. A eso, súmale el ingenio de combinar humanos con marionetas….me pareció una idea genial y divertida.



¿Fue complicado interactuar con las marionetas?

​

Al contrario, porque los titiriteros son fenomenales. Al principio pensaba: ‘¿Será muy difícil conectarme y mantener el contacto visual con un títere?’ ‘Mejor mantengo la mirada en el titiritero’. Y todos me decían: ‘No lo harás. Solo mirarás al muñeco’. La primera vez que estuve frente a Bill Barretta –el titiritero y la voz de Phil–, inmediatamente miré a la marioneta. ¡Son tan hábiles en lo que hacen! Simplemente se disuelven detrás del muñeco y, de repente, te encuentras como una demente hablando sola con la marioneta.



En contraste, las dificultades técnicas fueron enormes. Había que hacer muchos cambios en los escenarios, en la construcción de los decorados, porque las personas que manejan la marioneta no podían verse. Me pareció fascinante vivir un proceso nuevo y sumamente creativo.



¿Esa creatividad es parte del atractivo del proyecto?

​

Absolutamente. Creo que cuando encuentras algo que te llama la atención por nuevo y buena idea vale la pena hacerlo. Me gustó que los títeres fueran ciudadanos de segunda clase, un grupo infravalorado. Y en nuestro mundo eso es bastante relevante en la actualidad. Me encanta cuando la comedia y la crítica social se juntan.



¿Qué tipo de humor no hace?

​

No tengo un tipo de humor que me guste en particular. Pero cada vez que alguien se burla de otra persona, no me agrada. Si es malintencionado, es difícil reírse. Siento que el autor de la broma debería ser el blanco de la misma.



El humor es muy subjetivo. Depende de la intención de la persona que lo hace: si es con amabilidad y bondad, puedes salirte con la tuya. Si se hace con un espíritu ofensivo, por lo general, creo que fracasa.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET