El colombiano que actuará en la próxima película de Mel Gibson

El modelo y actor colombiano Victor Tupin se encuentra en Puerto Rico en el rodaje de la próxima película que estelariza Mel Gibson y en la que interpreta a un personaje de la vida real.



Panamá, como se titula el filme, es un thriller de acción que relata cómo un exmarino estadounidense que ha sido contratado para cerrar un negocio de venta de armas en el país centroamericano, termina atrapado allí durante la invasión de EE. UU.

Además de Gibson, Tupin comparte créditos con Charlie Weber, Cole Hauser y Kate Katzman. La película es dirigida por Mark Neveldine (Ghost Rider: Spirit of Vengeance)y en ella el colombiano interpreta a Brooklyn Rivera, un miembro de los 'contras'´, el grupo paramilitar apoyado por los estadounidenses que atacó la revolución sandinista en Nicaragua.





En una entrevista reciente con Noticial Caracol, Tupin expresó su emoción de trabar con el reconocido actor, ganador de dos premios Óscar: "Es espectacular, nosotros crecimos viendo las películas de él, las películas de acción de los 80, 90, todas eran con Mel Gibson. Entonces, se siente chévere en el corazoncito, como un triunfo grande para un colombiano”, aseguró.Tupin ha hecho una carrera en la televisión y el cine en Los Ángeles, donde está radicado. Ha aparecido en las producciones Shades of Blue, Will & Grace y en la película Murder Mistery de Netflix

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET