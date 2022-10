Desde películas como 'El Exorcista' y ‘Tiburón’, pasando por 'La semilla del diablo', esta lista de obras del cine recomendadas por el sitio web estadounidense 'Rotten Tomatoes', sin duda, son la mejor compañía para que disfrute de los personajes de terror más apasionantes de los últimos 100 años en el mundo del cine desde la cercanía de su pantalla.

‘El silencio de los corderos’



Facebook Twitter Linkedin

Una escena tan impactante como la película misma. Foto: El correo

Para seguir la pista de un criminal y poder localizarle, Clarisse (Jodie Foster), una joven policía con un currículum intachable, pide la ayuda de Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un sádico psiquiatra que se encuentra encarcelado en una prisión de gran seguridad con el fin de capturar a otro asesino.



Esta película ganó los premios a mejor director, mejor actor (Hopkins), mejor actriz (Foster), y mejor guion adaptado en los Óscar. También fue premiada en el festival de Berlín Oso de Plata



Si desea ver ‘El silencio de los corderos’, la puede encontrar en el portal Just Watch.com.



(Siga leyendo:Qué hacer si le hicieron brujería, según famoso sacerdote exorcista).

‘El exorcista’

Facebook Twitter Linkedin

Este es uno de los exorcismos más escalofriantes en la película de terror . Foto: Warner Bros. Pictures

Siendo la adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949, 'El exorcista' es una película en la cual, Regan, una niña de doce años, sufre fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana.



Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. El hombre convencido de que el mal no es físico, sino espiritual, cree que se trata de una posesión diabólica, y decide practicar un exorcismo.



Esta película ganó premios como: Los Oscar por ser el mejor guion adaptado con un gran sonido, teniendo 10 nominaciones; Globo de oro a mejor película (Drama), director, guión y actriz.



La película la puede ver en HBO Max.com.



(Le puede interesar: El protagonista de ‘Dahmer’, Evan Peters, pidió no romantizar su papel)

'La semilla del diablo'

Facebook Twitter Linkedin

En esta escena la protagonista de 'La semilla del diablo' nos enseña a protegernos de un ser diábolico. Foto: Flimaffinity

¿Y si la casa a donde se muda después de casarse con el amor de su vida está maldita? Este es el caso de los Woodhouse, un matrimonio neoyorquino que a lo largo de la película se enfrenta a una extraña criatura que les quita la tranquilidad en su hogar porque no solo lastimó a la señora de la casa dejándole heridas en su cuerpo, sino que atentó contra la vida del bebe que venía en camino.



Esta película ganó premios como: Los Oscar por tener la mejor actriz secundaria (Ruth Gordon), Globo de Oro por su banda sonora y fue nominada a mejor guion adaptado.



La película 'La semilla del diablo' se puede ver en Filmin, una plataforma digital de cine.



(Siga leyendo: Chucky: el regreso del muñeco diabólico).

‘Alien, el octavo pasajero’

Facebook Twitter Linkedin

El Alíen, el octavo pasajero esta mostrando su mejor rostro en esta imagen. Foto: Archivo. EL TIEMPO

De regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus siete tripulantes. El ordenador central, MADRE, ha detectado la misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación.



Esta película ganó los premios Oscar a mejores efectos visuales. Nominada a Mejor dirección artística, el festival de San Sebastián: Mejor fotografía y efectos especiales y fue nominada al Globo de Oro por su banda sonora.



La película ‘Alien, el octavo pasajero’ la puede ver completa en YouTube o en Sensacine.com.



(Además: ‘Estrangulador de abuelas’, cerrajero que engañó a mujeres: ‘No sé cuántas maté’).

‘Tiburón’

Facebook Twitter Linkedin

El animal comenzó a hacer movimientos extraños mientras intentaba vomitar el brazo. Foto: iStock

Un grupo de amigos que disfrutan de un fin de semana roban un par de motos de agua para dirigirse al mar, pero terminan en una terrible colisión frontal. Ellos luchan por encontrar el camino de regreso a casa porque uno de ellos terminó gravemente herido mientras los depredadores de las aguas los acechan.



Esta película fue ganadora a mejor sonido, mejor montaje y mejor banda sonora original en los premios BAFTA.



‘Tiburón’, catalogada como una de las mejores películas del cine, la puede ver en YouTube.

​

​(Puede ser de su interés: La historia del asesino serial que se convirtió en escritor y volvió a matar).

‘Phenomena Fotos’

Facebook Twitter Linkedin

En esta foto se evidencia que una imagen "habla por miles de demonios solos" ’ Foto: Flimaffinity

La hija de un famoso actor de Hollywood, Jennifer Corvino, que tiene los dones paranormales de la telequinesia y la telepatía, logra desenmascarar al sádico que aterroriza a sus compañeras en la Academia Richard Wagner, la cual está ubicada en las montañas que rodean Zurich (Suiza).

Si está interesado en ver ‘Phenomena Fotos’, la puede buscarla en Sensacine.com o en Play Cine.com.

‘The mist’

Facebook Twitter Linkedin

Esta imagen demuestra que "una familia unida jamás será vencida a menos de que se trate de salvarse de un demonio". Foto: Espin of

Luego de que una fuerte tormenta se apoderara de la ciudad en donde ellos vivían y se convirtiera en neblina, la familia de David Drayton, se enfrentó a vivir dentro de su casa durante un largo tiempo sin poder salir.



Sin embargo, eso no fue lo peor que les pasó porque en medio de la situación, aparecieron criaturas diabólicas que se rebelaron fuera de su casa. Razón por la cual tuvieron que defenderse y lograr salvar su vida.



Puede encontrar la película en YouTube o en Cuevana 3.com.



(Siga Leyendo:La macabra historia de la muerte colectiva impulsada por un líder religioso).

‘Dog Soldiers’



Facebook Twitter Linkedin

Luchar en ‘Dog Soldiers’ es algo que se hace con mucho estilo así como lo muestra esta imagen. Foto: THE BLOODY PRINCES

Durante una misión de entrenamiento nocturna de rutina en las Tierras Altas de Escocia, un pequeño escuadrón de soldados británicos esperaba reunirse con una unidad de operaciones especiales y, en cambio, encontró una masacre sangrienta con un único sobreviviente.



Los salvajes atacantes del equipo de operaciones especiales regresan y los hombres son rescatados por Megan (Emma Cleasby), una zoóloga que identifica a los que los cazan como hombres lobo.



Sin transporte ni comunicaciones, el grupo se ve obligado a retirarse a un campo muy alejado a esperar que la luna llena desaparezca al amanecer.



Esta película fue la ganadora del festival de Sitges: Sección oficial largometrajes a concurso en el 2002 y fue dirigida por Neil Marshall.



La película ‘Dog Soldiers’ puede buscarla en Amazon Video Prime.



​(Lea también: Hotel Cecil, la trágica historia del lugar en donde murió Elisa Lam

FOTO: Netflix).

‘Oculus’

Facebook Twitter Linkedin

El miedo que se ve en la película ‘Oculus‘ es insuperable. Foto: Flimaffinity

En el caso de esta película, un espejo antiguo es el protagonista de la historia.



Dos hermanos adultos, Kaylie (Karen Gillan) y Tim (Brenton Thwaites), después de la muerte de sus padres, descubren que en aquel cristal que se esconde en su casa, hay un espíritu malévolo que afecta la mente de cualquiera que se acerque a él, haciendo que los dos familiares queden atrapados en su infierno.



Esta película fue dirigida por Mike Flanagan y ganó premios como Festival de Toronto en el 2013 y el festival de Sitges en el 2014 por la sección oficial de largometrajes a concurso.Si desea ver La película ‘Oculus’ la puede encontra en YouTube o Pelis Plus.com.

Más noticias

Se filtró fecha de estreno de quinta temporada de 'La casa de papel.

¿Cómo la secta de Charles Manson asesinó a la actriz Sharon Tate en Los Ángeles?

'Heaven’s Gate', la misteriosa secta cuyo dios es extraterrestre

Tendencias EL TIEMPO