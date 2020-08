Las mejores películas de Netflix, hasta ahora, según 'Rotten Tomatoes'

A24/ CinemaScópio Produçõe / Netflix

Estas películas no están en el 'top' once de 'Rotten Tomatoes', pero sí aparecen en el listado y están disponibles en Netflix Colombia:



Luz de luna (2016): Dirigida por el estadounidense Barry Jenkins. Narra en tres escenas la vida de Chiron, un joven afroamericano que se enfrenta a la drogadicción de su madre y al descubrimiento de su sexualidad.



Aquarius (2016): Película de ficción brasileña dirigida por Kleber Mendonça. Sigue la vida de 'Doña Clara', una jubilada de 65 años que se niega a vender su apartamento a una compañía de desarrollo. La situación la hace reflexionar sobre su pasado y seres queridos.



Circus of Books (2019): Documental estadounidense de Netflix dirigido por Rachel Mason. Explora la historia de Karen y Barry Mason, promotores en la década de los 70 de la comunidad LGTBQ+ que terminarían inmiscuidos en la industria del porno gay.



Yo soy Dolemite (2019): Comedia dramática dirigida por Craig Brewer y protagonizada por Eddie Murphy. Sigue a 'Rudy Ray Moore', un actor de la década de los 70 conocido por interpretar a un proxeneta apodado 'Dolemite'.





Homecoming, una película de Beyoncé (2019): Es una película documental de concierto que retrata de manera intima la presentación de Beyoncé en Coachella (2018), además, expone el trabajo creativo detrás de un espectáculo que no escatimó en producción.