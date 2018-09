Los momentos más especiales de los Emmy 2018

Robyn Beck / AFP

La actriz Sandra Oh, conocida por su papel en la serie 'Grey's Anatomy', se había convertido en la primera mujer asiática de la historia nominada a un Emmy. Oh no ganó, pero protagonizó un momento memorable de la ceremonia cuando dijo: "El ganador es La La Land”, mientras anunciaba el premio al mejor director de comedia. Esto haciendo referencia al inolvidable error ocurrido en la ceremonia de los Oscars en 2017.