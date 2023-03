En un triunfo casi predecible, ‘Everything Everywhere All at Once’ (en español: ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’) se hizo con los primeros premios de la noche: Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto.



Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan triunfaron en sus respectivas nominaciones.

Sus discursos fueron especialmente conmovedores, pues en ambos casos se pararon en tal escenario para recibir su primera estatuilla de la historia.



“Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un Óscar!”, exclamó Curtis.



Ke Huy Quan, por su parte, dedicó unas palabras a su madre: “Mi mamá tiene 84 y está viéndome desde casa. Mamá, me acabo de ganar un Óscar. No puedo creer que esto me esté pasando. Este es el verdadero sueño americano”, dijo entre lágrimas.

