Este 12 de marzo se llevó a cabo la ceremonia 95 de los Premios Óscar, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y el primer premio en ser presentado fue Mejor película animada.



La ganadora fue ‘Pinocchio’ del director mexicano Guillermo del Toro, quien así se convirtió en la primera persona en tener tres de los grandes galardones: Mejor película, Mejor director y Mejor filme animado.

Los demás nominados eran:

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan and Paul Mezey



EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Joel Crawford and Mark Swift



MOSTRUO DEL MAR

Chris Williams and Jed Schlanger



RED

Domee Shi and Lindsey Collins