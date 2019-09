Actriz Megan Fox defiende deseo de su hijo de usar prendas femeninas

“A veces se viste solo y le gusta ponerse vestidos”, explicó Fox en una entrevista en el programa de televisión The Talk, según informa el diario español El País.



En esa misa intervención, el jueves pasado, Fox comentó: “Hace unos días se puso un vestido para ir a la escuela y cuando volvió a casa le pregunté: ‘¿Cómo fue? ¿Alguno de los amigos de la escuela te dijo algo? Y él me dijo: ‘Bueno, todos los chicos se rieron cuando entré a clase, pero no me importa, me encantan los vestidos”, le contestó su hijo, seguro de sí mismo.

La estrella de Hollywood, quien está casada con Brian Austin Green y es mamá de otros dos hijos (Bodhi y Journey, de cinco y tres años, respectivamente), se siente orgullosa de la manera como está educando a sus hijos en una escuela de corte liberal de California.



“Pero incluso allí hay compañeros que todavía le dicen ‘Los niños no usan vestidos’ o ‘Los niños no visten de rosa’. Así que ahora estamos centrados en enseñarle a tener confianza en sí mismo, sin importar lo que le digan los demás”, dijo Fox, según anota el rotativo madrileño.



Durante la misma entrevista, Fox también reveló su comentado asilamiento de todo ese ambiente farandulero de Hollywood. Aseguró que lo hizo porque se sintió “hipersexualizada” por el mismo entorno del mundo del cine.