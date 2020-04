Colombia cuida a Colombia, un abrazo de solidaridad para todos

La unión siempre hará la fuerza, y, en esta ocasión, los medios colombianos y los artistas son los que se unen con sus talentos.



Su trabajo es convocar a la sociedad para que participe en la iniciativa de Colombia Cuida a Colombia, que busca recoger fondos que ayuden a los colombianos más necesitados durante la pandemia del covid-19.

La gran jornada será el primero de mayo, cuando esta unión de medios se transmita a través de canales públicos y privados, así como por emisoras y medios escritos impresos y virtuales, para buscar que los colombianos sean solidarios con los compatriotas que estos días la están pasando muy mal por la emergencia.



Es así como por Citytv (canal de EL TIEMPO Casa Editorial) estarán los presentadores Sandra Vélez ('Arriba Bogotá' y 'Citynoticias' del mediodía), Sandra Mazuera ('Bravíssimo') y Johnatan Nieto ('Citynoticias' de las 8 p. m.). Mazuera y Nieto harán una de las cápsulas que se verán durante el día en distintos medios, mientras que Vélez estará en la jornada de la noche.



Igualmente, se han confirmado los nombres de los presentadores Jorge Alfredo Vargas, María Lucía Fernández y Vanessa de la Torre, entre otros.



Mientras se conoce la lista final de participantes, el evento tendrá espacios de humor, canciones y saludos. Y será, como presenta esta actividad Colombia Cuida a Colombia, “un espacio de inspiración posible gracias al apoyo de los más grandes de la industria de las comunicaciones y el entretenimiento del país, unidos con un mismo objetivo: conseguir recursos para ayudar a los millones de colombianos en condición de vulnerabilidad por el impacto de las medidas para controlar el covid-19”.



Es así como además de los medios de EL TIEMPO Casa Editorial (EL TIEMPO, Citytv, 'Portafolio' y ADN), se unieron Blu Radio, Canal 1, Caracol Radio, Caracol TV, Canal 1, Claro Music, 'Cromos', 'El Espectador', 'La República', 'Publimetro', 'Pulzo', RCN Radio, Canal RCN, Radiópolis, Red +, 'Revista 15 Minutos', 'Semana', 'Vea' y Win Sports, entre otros, “que harán parte de esta multiplataforma que espera conseguir mucha solidaridad ese día, conectando y juntado fortalezas”, informó Colombia Cuida a Colombia.



Y conectar es una de las premisas de esta iniciativa, que es un vehículo de impacto colectivo que nació a partir de un tejido creado por la sociedad civil y el sector privado para articular a personas, organizaciones, fundaciones, empresas y Gobierno, a fin de mitigar el impacto negativo del covid-19 en temas de seguridad alimentaria y salud, especialmente, “en las poblaciones más vulnerables del país, incluyendo adultos mayores, trabajadores informales, madres solteras, poblaciones indígenas y migrantes, entre otros”, agrega la información de la entidad.



Hasta el pasado 20 de abril, la iniciativa y sus aliados habían entregado 5’517.672 kilos de alimentos a 893.485 personas en 102 puntos.



Y hace unos días, una de las iniciativas que surgieron con varias empresas aliadas, así como con el Ministerio de Ciencia, llegó al Chocó, uno de los departamentos con mayor problemática del país.



Nicolás Cock, presidente de Sistema B Colombia y cofundador de Ecohome (empresa de bioproductos para limpieza y cuidado del hogar), además de ser colaborador de Colombia Cuida a Colombia, ayudó en este proceso, en el cual más de 15 empresas se unieron para llevar al Chocó ácido hipocloroso para fortalecer la desinfección de los hospitales de este departamento, los ancianatos y las cárceles.



“Así como hay iniciativas colaborativas en torno a los respiradores, también las hay en torno a los desinfectantes y antisépticos, pues hacen parte de las necesidades apremiantes actuales. La Fábrica de Licores de Antioquia, en vez de hacer más licor, empezó a producir y donar alcohol antiséptico. Para lograrlo, se consiguieron los permisos necesarios en tiempo récord, de manera colaborativa”, cuenta Cock.



Él está al frente del llamado Sistema B. Este es un movimiento que nació hace unos 12 años y su fin es ayudar a la construcción de una nueva economía, más equitativa, incluyente y regenerativa para las personas y el planeta. Concibe a las empresas como herramienta para dar solución a problemas sociales y medioambientales sin perder de vista la ganancia.



Y sabe que el ácido hipocloroso es una muy buena herramienta de desinfección de superficies y no afecta a las personas.



“Esta tecnología fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial y fue muy usada para desinfectar las heridas de los soldados y para desinfectar los cadáveres. Nace de las aguas electrolizadas, que sirven como desinfectante muy poderoso. Mediante un proceso de electrolisis de agua y sal se produce este desinfectante”, comenta.



Agrega que el ácido hipocloroso lo produce también el cuerpo humano para defenderse de las infecciones, es muy efectivo y no tiene los problemas del hipoclorito de sodio, porque, según estudios, no afecta la piel ni las mucosas. Está probado en varios países y se puede usar de manera segura para la desinfección de superficies, alimentos y objetos, sin irritar la piel.



“Muchas compañías en el país lo usan para desinfección, como procesadoras de hortalizas y compañías lácteas, de bebidas y avícolas. En nuestro caso estamos trabajando con una tecnología y un experto de origen ruso”, dice.



En esta idea participan 15 compañías, las cuales instalaron una línea de producción colaborativa, que además incluyó personal y transporte (la Patrulla Aérea lo llevó) para llevar la donación al Chocó. “La idea es que este producto pueda servir para desinfectar múltiples lugares con altos niveles de afluencia de público o los mercados, así como las cárceles, donde los riesgos de propagación son mayores”, agrega.



Esta primera donación ya tiene una más en camino para algunos sitios de reclusión y una más dirigida “a la primera línea de atención, el personal de salud y sus familias, bancos de alimentos, agricultores y los que están moviendo los bienes básicos. Con el Ministerio de Ciencia se quiere hacer una estrategia de desinfección en los territorios. El objetivo es que esta solución esté al alcance de todos los colombianos”, sigue.



Todas estas empresas, que trabajan con sus conocimientos y sus aportes, son las que están tras bambalinas, pero sin su concurso, encuentro y estrategia no sería posible estar mitigando la pandemia en el país. Por eso, para apoyar su labor y tener más recursos, son importantes las donaciones, que se pueden hacer ingresando a la página colombiacuidacolombia.com.



