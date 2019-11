'Me llamo Gennet': sobre la sensibilidad con aquellos en discapacidad

Miguel Ángel Tobías lleva una década produciendo proyectos audiovisuales de corte social. Pero no siempre fue así: antes, este español se dedicó a los temas de servicio en salud, desde su experiencia como médico nutricionista.

“Hacía consultas y descubrí que eran terapias con cada paciente; pero luego entendí que los medios y la tecnología son los que cambiarán las rutinas del mundo. Así que decidí cambiar la terapia uno a uno por una más masiva, que es lo que te permite el cine, como herramienta para trabajar por los derechos humanos, por las causas sociales o en contra de las injusticias”, cuenta Tobías en un conversatorio efectuado el día del estreno en Colombia de la película 'Me llamo Gennet', de la cual es director y coguionista.



Es precisamente en el mundo de la discapacidad donde más ha estado inmerso Tobías, después de haber sido el creador de formatos exitosos como 'Españoles en el mundo', para Televisión Española (TVE), en 2003.



Y es que 'Me llamo Gennet' es la muestra de esa sensibilidad y conocimiento que muchas veces les faltan a las sociedades frente a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, en este caso visual y auditiva.



“Es una percepción del mundo muy contraria a lo que nosotros normalmente vivimos, porque ella no sabe cómo se conecta con ese tipo de limitaciones, en un universo en el cual predominan los sentidos. También es un relato en el que brilla el coraje que deben tener las personas en condición de discapacidad para vivir en un mundo así, pero que es algo posible”, comenta Mónica Hernández, directora de la Fundación Telefónica Colombia, que apoyó la producción cinematográfica a través de su matriz en España.



La película sigue el caso real de Gennet Corcuera, una joven sordociega que es docente de personas con sus discapacidades y se convirtió en la primera persona con sus limitaciones físicas en obtener un título universitario en Europa.



“Estaba volando de Madrid a México, para un rodaje, y allí vi un periódico con la noticia del grado de Gennet –cuenta el director acerca del origen del filme-. ‘Alguien ya tiene que estar haciendo esta película’, pensé. Dos años después, nadie había hecho siquiera el guion. Así que me animé”.



Durante la charla que Tobías tuvo en Bogotá destacó los dos mensajes fundamentales del filme: confrontarnos con nuestra propia vida y darnos cuenta de que hemos tenido oportunidades, y que cosas que fueron un problema para nosotros, tal vez no lo sean tanto. Y lo segundo, jamás hay que rendirse.



“Esta es una historia sobre el éxito de la educación y de la tecnología bien utilizada, que es una herramienta poderosa que permite acercar a las personas a conocimientos que de otra manera sería imposible”, agregó.



Me llamo Gennet es la primera película que se estrena en Colombia en simultánea en salas comerciales y en otras adaptada con elementos de accesibilidad (audiodescripción, lengua de señas y subtítulos) para la población con discapacidad visual, auditiva o cognitiva, como parte del programa Cine para todos, del Mintic.



“La idea es mostrar cómo la tecnología puede brindar mejoras en las vidas de estas personas. La tecnología quita barreras, nos pone todo a los pies; hay que ser conscientes de que también tiene sus riesgos, pero nos ayuda a que el mundo sea incluyente”, complementa Hernández.

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET