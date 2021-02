‘Me impactan todas las masacres que hay en Colombia’: Nina Caicedo

Solangie Velásquez, la auxiliar de enfermería que Nina Caicedo representa en la serie Enfermeras, no es solo uno de los personajes más queridos de la producción sino el que muestra la importancia de la resiliencia.

Para conocer el funcionamiento de un hospital y del trabajo de una auxiliar, le pidió a su tía, enfermera en el hospital Simón Bolívar de Bogotá, que la dejara acompañarla en sus turnos.



En su primera noche, y durante cinco horas, entendió ese trabajo, “en el que la entrega es lo más importante. Los auxiliares hacen muchas cosas, desde cambiar líquidos y tender camas hasta limpiar a los enfermos. Son ángeles”.



La segunda vez que la acompañó estuvo de 7 p. m. a 2 a. m. y salió diciendo: “Yo no sé cómo hacen para tener esos turnos tan largos y estar alertas en todo momento, así como a conversar entre ellos, a contarse sus cosas”.



Nina es abogada y ejerce su profesión en su grupo teatral. También ha estado en varios cargos públicos.



Es hija del compositor Nino Caicedo y de Nimia Teresa Vargas, que ha dedicado su vida a las labores sociales del Chocó, de donde procede la familia. Ama las plantas que dan flores y no es raro verla subirse a un avión con una hermosa mata florecida.



Nina Caicedo, además, es una gran cantante y contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Cuando estaba en el colegio vivía enamorada de Will Smith.



¿Conoció a Pacheco?

Lo vi de lejos una vez en una feria de Cali.



¿De qué tamaño es su televisor?

Actualmente tengo uno de 53 pulgadas



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?

Sí, tenía unas porcelanas encima de unas bandejas tejidas a mano.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

Nooooo, qué pereza tenerse que levantar siempre de la comodidad de la silla o de cama para hacer cualquier operación en el TV.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Me tocó ver mucho los dos canales nacionales, pero en mi casa se veía la televisión peruana, así que tuve siempre muchos canales a mi disposición.



¿Sabe qué era el Canal A?

Sí, era el canal RCN ¿no? Jajaja.



¿Quién es su presentador favorito?

La verdad no tengo en el momento un presentador favorito.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

No, siempre me tocó la TV a color, pero sí he escuchado anécdotas de otras personas contando de cuando era en blanco y negro.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No, pero ya que me lo preguntan ya mismo voy a investigar.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niña?

La mujer maravilla y La mujer biónica, jajaja.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Me gustan los programas de investigación de casos policiacos.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

El de... ‘¿Sabes a qué sabe Quipitos? Eso lo tienes que vivir’. Me encantaba ese comercial.



¿Con quién ve televisión?

Sola o con quien esté en casa.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Amor real, es mexicana, lloré y todo.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Homecoming, por Amazon Prime.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Tres.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Veo dos: Netflix y Amazon.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No la he atacado, pero sí le grito mucho.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Lost.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Cuando tengo tiempo, muchas, me he visto series enteras en un solo día.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?

En mi casa, viendo saltar a Caterine Ibargüen.



¿Ve televisión en su celular?

Muchas veces, sí.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

Shaft.



¿Alguna vez vio un reinado?

Vi muchos reinados, cuando era adolescente me encantaban.



¿Cuál es la noticia en televisión que más la ha impactado?

Me impactan todas las masacres que tenemos en Colombia.