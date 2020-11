‘Me enamoran los gestos más pequeños, una rosa, una carita feliz’

En el arte de lo pequeño empieza todo, y Valerie Domínguez Tarud (Barranquilla, 12 de enero de 1981) lo sabe. Estudió diseño de joyas en el Istituto Europeo di Design, en Italia, y ahí tuvo que ver un poco su papá, que la inspiró para que siguiera con el negocio de la familia, ese con el que todos se levantaron con buenas oportunidades.



Valerie aprendió entonces a diseñar con perfección objetos pequeños que brillan y resaltan, los mismos que hacen parte de un todo, que suman, así puedan pasar inadvertidos.

“A mí me enamoran los gestos más pequeños, una rosa, una carta. Con mi novio (el empresario Juan David el ‘Pollo’ Echeverry) las cosas arrancaron con él mandándome cartas físicas en esta pandemia. Es lindo enviar y que te envíen una carita feliz, chocolates, un incienso. Los gestos pequeños son los más hermosos”, cuenta.



Señorita Colombia en el 2005, Valerie Domínguez fue otra de las reinas que pudieron trascender esa faceta y brillar con luz propia.



Ha pasado por la actuación y la presentación, y ahora forma parte de Super Like, la nueva propuesta de RCN Noticias, un apartado de entretenimiento que se emite en los noticieros de la mañana, la tarde y los dos de la noche.



Valerie Domínguez es la figura principal (va en las mañanas y en la emisión de las 7 p. m.) y está acompañada por Catalina Uribe, Zahira Benavidez, Sandra Bohórquez y Luz Ángela Tobón, bajo la dirección de Cristina Estupiñán, directora de entretenimiento del canal.



Aunque ya ha sido conductora de otros programas, en Super Like lo más nuevo que ha encontrado es el teleprónter, “que no he querido usar en otros programas, pero he practicado bastante ahora para saber que aunque está ahí no me quita la conexión con la gente y que yo pueda reaccionar rápido si hay un última hora”, dice.



Su presencia les ha dado una nueva imagen a los informativos, en los que, además, se percibe eso que Valerie Domínguez irradia: es más bonita por dentro que por fuera.



“Si es así, yo creo que eso se logra cuando hay una conexión interior y se acepta uno como es. Y al hacer las cosas con amor. Trabajo en eso desde hace muchos años, hago yoga y meditación, porque se vive muy rápido, sin tiempo para disfrutar los momentos. Por eso siento que es importante estar cien por ciento donde se llega y conectar con la gente. Eso es lo que hago ahora, y al final del día me siento tranquila”.



No siempre tuvo esa paz. Pasó por el proceso judicial de Agro Ingreso Seguro, en el que, tras varios años de batalla, pudo demostrar su inocencia, y también por momentos terribles de una relación afectiva.



Y hoy, mirando hacia atrás, agradece su personaje de Bárbara Mantilla, en El último matrimonio feliz, “que fue el primero y el que más me marcó. Pude llegarles a muchas mujeres víctimas del maltrato físico y psicológico. De eso hace 10 años, y recuerdo que en ese momento se empezó a hablar más de este asunto. RCN apoyó campañas con el Gobierno para decirles a ellas que tenían una voz, que pertenecer a un estrato u otro, o lo que fuera, no le daba permiso a un hombre para agredirlas”.



También ha formado parte del elenco de El hijo del cacique, Un sueño llamado salsa, La clínica, Maltratadas, Los caballeros las prefieren brutas, Mujeres asesinas y Hasta que la plata nos separe, entre otras.



Además de vivir tres años en Italia, ha estado largas temporadas en Nueva York y Los Ángeles, formándose como actriz y haciendo audiciones para varias series, y ha aprendido a hacer la fila, a esperar y no dejarse lastimar el ego porque no la escogen.



“Es más, estaba a punto de irme de nuevo para hacer una producción en Estados Unidos, pero aparecieron Super Like y una telenovela, y me quedé”, cuenta.

Con la llegada de la pandemia y ella en Bogotá (pudo subirse a un vuelo de última hora desde Los Ángeles antes del cierre de cielos), tampoco pudo ir a visitar a su familia en Barranquilla por varios meses. Y esto para una curramberísima como ella, que dice que lo más barranquillero que tiene es el acento y su sabrosura, fue duro.



“Yo soy superfamiliar y cuando voy, casi no salgo porque me gusta pasar el tiempo con mis papás, mis primos, mis tíos, y que mi mamá me cocine pescado, posta cartagenera y comida árabe”.



También, disfrutar de su abuelo, Francisco Tarud, “que tiene 92 años y abrió cuenta en Facebook antes que yo. Él me ve por ahí y en Instagram, me comenta y me ‘postea’ todo”.



Y en estas redes, Valerie Domínguez descubrió su propia forma de comunicarse con la gente y ser más cercana.



“A mí me gusta cocinar, así que cuando empezó esta emergencia me dediqué a preparar recetas por las redes. La gente me siguió, pero en un momento muchas personas me dijeron que mis ingredientes eran muy caros, así que puse más económicos para que todos pudieran comer sano, que es lo importante, porque uno debe comer de todo en su justa medida para que le alimente bien”.



Su clave en estos días, cuando se estrena en directo, es una práctica que tiene desde hace tiempo: respirar, respirar y respirar. Y dejar que aflore esa belleza interior, su principal característica, para llegar a la mayor cantidad de gente que pueda.