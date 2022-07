Maru empezó su carrera con su apellido original: Yomayusa, pero un día, en el crédito de 'Dejémonos de vainas', un joven recién entrado le puso Yamayusa y así lo dejó.

Maru Yomayusa –todavía con la O– trabajó en 'Dialogando', un clásico de la desaparecida programadora Cenpro que se centraba en dramas cotidianos y problemas familiares. Y en su debut compartió escena con Mauricio Figueroa, el galán de los años 70 de la televisión nacional.



Hizo otros personajes, por supuesto, pero ninguno es tan recordado y amado como el de Josefa, que empezó en 'Dejémonos de vainas' y ahora regresó en 'Dejémonos de Vargas', de RCN, que cuenta la historia de Ramoncito, el hijo menor de la comedia que hace 40 años puso al país frente al televisor una vez a la semana, para seguir la vida de los Vargas.



Su regreso ha sido alabado y aplaudido. Josefa fue esencial en 'Dejémonos de vainas' y ahora, aunque su personaje entra y sale de 'Dejémonos de Vargas', se siente su alma, la misma que hace cuatro décadas conquistó a un país con dichos como “uichs” y “hago mi maleta, cojo a mi china y me voy para Aposentos Tuta, mi pueblo”.



La actriz lo ha sentido. Y más ahora que está de gira nacional con la comedia musical 'Caliente, caliente, el show de las menopáusicas', “donde nos burlamos de todos lo que nos pasa a las mujeres cuando llega esta etapa, y en la que actúo con Martha Liliana Ruiz y mi hermana Estela”.



Ha sentido ese cariño más fuerte en varias ciudades y también cuando va llegando a su casa, donde vive con su hija Maru Catalina Molina Yomayusa, de su matrimonio con el músico Luis Eduardo Molina, quien murió hace algunos años.



Maru Catalina, que tiene 40 años, es su razón de ser. Al nacer, presentó varias complicaciones. En una entrevista en El Espectador, contó que presentó problemas cardiovasculares, hipertensión pulmonar y convulsiones.



“Yo aumenté mucho de peso pero la niña nunca se alimentó”, dijo en esa entrevista, y aunque a ella y a su esposo les dijeron que no duraría mucho, hoy van juntas por la vida. Maru Catalina sabe que si su mamá la llama, tiene que contestarle de inmediato o aparecer antes de dos segundos para que ella no se preocupe. Es fanática del helado de chocolate y la buena compañía de su mamá, incluso cuando la invitan a programas de televisión.



Y fue gracias a Maru Catalina que Josefa apareció embarazada en 'Dejémonos de vainas'. “En esa época yo trabajaba en La Casa del Gordo y hacía 'Me mamé de mi mamá'. Me tocaba contar lo del embarazo y Bernardo Romero Pereiro, de Coestrellas, realizador de 'Dejémonos de vainas', me propuso que Josefa fuera una madre soltera, para enseñar la verraquera de las mujeres a las que el hombre las abandona apenas saben que van a tener un hijo, y el valor que tienen de seguir trabajando. Fue una forma para que las colombianas aprendieran que así a uno lo dejen tirado con su hijo, hay sueños por cumplir y ganas de levantar a su muchacho con virtudes y valores”, cuenta.



En 'Dejémonos de vainas', el que la abandonó fue “el Juancho, que se largó para Venezuela. Y en 'Dejémonos de Vargas', la hija de Josefa está en el extranjero, es muy estudiada, habla varios idiomas y vive pendiente de su mamá”, dice la actriz.



Maru Yomayusa también es instrumentadora quirúrgica y guía turística. “Estudié actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático y con muchos profesores: en el grupo de Paco Barrero y Juan Millán. La verdad, me gusta estudiar sola y por eso he pagado varios maestros, con la idea de aprender técnicas y Dios mediante, tratando de ser una buena actriz”, dice.

Su Josefa le dio dos premios TV y novelas y un espacio en la memoria audiovisual nacional. “La gente que creció con ella, hoy es la dura de las empresas. Muchos me dicen que les recuerdo su infancia y la reunión familiar para ver el programa. Y ahora quiero lo mismo con 'Dejémonos de Vargas', una comedia de situación con los argumentos de Daniel Samper Pizano y los libretos de Guido Jácome y su equipo. Es muy diferente, tiene personajes nuevos, hay una 'actualización' con la tecnología y se muestra cómo es hoy una familia. A mí me permite hacer lo que más me gusta en la vida: actuar”.



Yomayusa es bisnieta de un ingeniero japonés que llegó a Colombia por Venezuela y venía pensando en construir y trabajar en la industria de los ferrocarriles, “era, según sabemos, andariego y loco y se estableció aquí. En algún momento, una prima quiso averiguar más en la Embajada del Japón y le dijeron que el apellido hacía parte de una dinastía, pero que era necesario viajar para hacer una investigación más profunda. Y eso es carísimo, ni modo de ir como mochilera. De todos modos, nos dijeron que estudiáramos el idioma para facilitar las cosas y yo solo entré al salón a decir que no seguía, porque no se me dan bien los idiomas”.



Maru Yomayusa irradia felicidad y es buena conversadora. Dice que la pasión por el arte vino de su casa. “Tuve una tía cantante que tocaba guitarra y en los años 30 se iba a los pueblos en una carreta muy elegante, con unos bellos caballos, a ofrecer espectáculos. Mi papá era un clown empírico y la gente se moría de la risa con sus historias. Otro de mis tíos tenía una estudiantina criolla que hacía música parecida a la de Jorge Velosa, con requinto, guitarra, tiple. La pasábamos muy sabroso en las reuniones familiares”.

Y la vena siguió cuando Liz, la hermana de Maru Yomayusa, entró al grupo de teatro del Sena que dirigía Carlos Benjumea, se conocieron y se casaron.



“Mi papá lo adoraba como artista y el Gordo se convirtió en papá de sus cuatro cuñadas, un matriarcado el verraco. Vivía pendiente de los novios, los maridos, los estudios, cuando yo tenía turnos de noche en el hospital, me llevaba. Fue maestro, consejero, amigo, no habrá otro igual”.



Maru Yomayusa tiene 74 años y no los aparenta. Cuando dejó su personaje de Josefa, el Gordo Benjumea se inventó el formato 'Josefa de por días', que él y su esposa Liz intentaron vender en los canales, pero “no pasó. Carlos la escribió pensando en el campesinado. Contaba que cuando Josefa volvió a su pueblo, había conseguido trabajo de por días en varias veredas y así había levantado a su hija”.



En 'Dejémonos de Vargas', una nueva Chivatá llega a la casa de Ramón: Jenniffer, sobrina de Josefa, a la que le gusta cantar y es como su tía: “Resuelve los problemas de la familia o los arma”.



Pero Maru Yomayusa recuerda que en los inicios de 'Dejémonos de vainas', Josefa no fue tan popular. Con el tiempo se hizo famosa “y hasta en los bancos me decían que no hiciera fila, que pasara de una”, cuenta.



La ternura de la gente, su agradecimiento, la conmueven. “Un día se me acercó un señor y mientras lloraba me contaba que tenía que grabarle a su mamá todas mis bailadas en Dejémonos de vainas. La señora tenía un cáncer terrible y se estaba muriendo en un hospital, y ver esas grabaciones le daba paz y alegría. Nos abrazamos y quedé conmovida, porque las personas lo hacen a uno partícipes de su propia vida”.

Y más recientemente, una señora le dijo: “Usted me acaricia el alma”.



Maru Yomayusa comenta que tanto amor la lleva a las lágrimas y a no quererse ir para Aposentos Tuta, su pueblo.