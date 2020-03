Acosadores acusados / Columna Crítica Mente.

La semana pasada, cuando se conoció la condena de Harvey Weinstein por violación y delito sexual, muchos empezaron a frotarse las manos a la espera de una película sobre el hundimiento del villano del movimiento #MeToo.

Pues tal vez tengan que esperar sentados, porque no es probable que Hollywood haga una cinta que desnude los pecados de uno de sus productores más poderosos.



A lo sumo, quizás hagan un filme tan insípido como El escándalo, que también aborda un bochornoso caso de abusos sexuales en medios de comunicación. La película muestra cómo Gretchen Carlson, una presentadora del canal de televisión Fox News, llega a demandar por acoso sexual a uno de los más poderosos ejecutivos de la cadena.

Así se inició un proceso de revelaciones al que se sumaron seis mujeres más que vivieron la misma suerte, y que llevaría finalmente el despido del poderoso victimario.



Aunque esta trama no parece tener pierde, el director de la cinta está mucho más preocupado por la forma que por el fondo. Con una edición frenética y una voz en off que empuja la narración, el filme da la impresión que tiene que dar: la de estar contando algo muy grave que se revela a un ritmo endiablado.



Pero detrás de esa impresión hay un inmenso vacío. En una historia como esta es fundamental la evolución de los personajes: mujeres que deciden pasar de la opresión a la defensa de sus derechos. Lamentablemente, esta cinta no está para detenerse en el desarrollo de sus personajes, a lo que tampoco ayudan el rostro hierático de una Nicole Kidman repleta de bótox ni la pobre gestualidad de una Charlize Theron sepultada bajo toneladas de maquillaje.

MAURICIO REINA

Crítico de cine​@Reinamauricio