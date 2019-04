Crítica Mente/ 'En esta película las cosas no son lo que parecen'

Cuando empieza Custodia compartida, a los espectadores no les queda duda de que están viendo una película francesa. En una larga secuencia que transcurre en un juzgado, se revela que una mujer se ha divorciado y quiere la custodia de su hijo de 11 años, alegando episodios de violencia de su exmarido. Los personajes discuten sin pausa, y la cámara a duras penas se mueve, mientras la austeridad de los encuadres anticipa una de esas cintas donde la palabra desplaza cualquier acción.



Pero más vale que se agarren duro, porque las cosas no son lo que parecen. La jueza decide que la custodia del muchacho queda a cargo de la madre, pero también dictamina que el papá puede verlo siempre y cuando no averigüe dónde vive su ex mujer y cómo transcurre su vida privada. Pero el hombre no se pone con sutilezas, y tan pronto como puede empieza a ejercer una terrible violencia sicológica sobre el muchacho para que revele todo lo que sabe sobre la nueva vida de su antigua esposa.

Otro que tampoco se pone con sutilezas es Xavier Legrand, director y guionista de la cinta. La narración es directa, no tiene muchos matices y apenas desarrolla lo mínimo necesario sus personajes. Pero esas características, que deberían jugar en contra del filme, en realidad juegan a favor, gracias a unas brillantes actuaciones y una dirección solvente.



La primera vez que uno ve a ese muchacho subir al precario carro de su padre bonachón, empieza a sentir un agobio que va creciendo minuto a minuto, a medida que se revela lo que hay detrás de esa cara de yo no fui.

Mauricio Reina

