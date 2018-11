Crítica Mente / 'A esta historia le sobró dulce y le faltó picante'

Es legendaria la resistencia de ciertos pueblos tradicionales ingleses hacia cualquier cosa que signifique cambio o influencia del exterior.

Ese rechazo puede llegar a ser tan absurdo que se convirtió en uno de los chistes más recurrentes de una exitosa comedia de televisión (The League of Extraordinary Gentlemen), donde los propietarios de una tienda dividen la humanidad en dos con una simple pregunta: “¿Are you local?”.



La oposición de los moradores de uno de esos pueblos a los proyectos de una recién llegada constituyen el eje de La librería, dirigida por la catalana Isabel Coixet.

Transcurren los años 50 y una mujer que perdió a su marido en la guerra (Emily Mortimer) decide rehacer su vida en el poblado de Hardborough. Cualquiera diría que su nuevo proyecto de vida habría de provocar el alborozo de los lugareños: una nueva librería, con atractivos títulos y un acogedor ambiente. Sin embargo, para sorpresa del espectador, la protagonista se enfrenta a la oposición de las personalidades más influyentes del pueblo, empezando por una rica mujer que tiene otros planes para la casa donde la forastera se instala.



La Librería tiene todos los ingredientes que suelen hacer de las cintas británicas un plato para saborear: hermosas locaciones, un impecable trabajo de ambientación y un elenco sobresaliente. Sin embargo, la película carece de la profundidad y las tensiones que tendría que entrañar una confrontación cultural como la que propone la trama.



Tal vez sea por la impasible languidez de Emily Mortimer o por la inofensiva actuación del otrora indómito Bill Nighy, pero a esta historia le sobró dulce y le faltó picante.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

En Twitter: @ReinaMauricio