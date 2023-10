Matthew Perry: la fama y el infierno que vivió por su papel de Chandler en 'Friends'

En Hollywood sigue el luto y la sorpresa por la noticia de la muerte el sábado del actor Matthew Perry, quien interpretó durante una década a Chandler Bing en la famosa serie Friends.

La estrella de 54 años , que fue encontrado sin vida en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles (EE. UU. ) según lo reportado por las autoridades, era uno de los más queridos por la fanaticada del programa, aunque también fue uno de los que más sufrió cuando la serie fue aclamada en todo el mundo.

Chandler, su personaje, comenzó como un gerente de adquisiciones de informática al que le costaba encontrar una novia, pero luego se casaría con su amiga Ross.

Él actor fue quien convenció al estudio para que les pagase a todos el mismo sueldo.

Según la prensa especializada, los protagonistas: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Mat LeBlanc, David Schwimmer y, claro, Perry se llevaron en las últimas temporadas un millón de dólares por episodio, lo que los convirtió en el elenco mejor pagado en esa época de la TV.



Con su papel de Chandler reveló a un personaje divertido, sarcástico y entrañable. Exponía un ‘polo a tierra’ o una sensibilidad más profunda.Pero las batallas de su vida las lidió fuera de la pantalla. Cuando volvía a la realidad encaró la depresión y tristeza; sumado a una adicción a las drogas y el alcohol, con la que luchó todo el tiempo.

Una batalla contra las drogas y los excesos

Pasó buena parte de su gran época como una estrella intoxicada, jugando a la ruleta rusa entre excesos. Al principio nadie se dio cuenta en la serie, pero con el tiempo Jennifer Aniston trató de ayudarlo. Ella ya era su amiga antes de que el éxito explotará con Friends. Precisamente, el actor reveló en su libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que solo actuó sobrio en la novena temporada.

También recordó con humor y nostalgia una aventura amorosa con la actriz Gwyneth Paltrow, cuando apenas había terminado de rodar la primera temporada de Friends; una charla vía fax con Julia Roberts que se convirtió en un romance y hasta la tragedia de estar en coma y tener que aguantar más de una docena de operaciones de estómago.



Fue un sobreviviente que trató también de quitarse la sombra de la comedia televisiva que le dio reconocimiento, al igual que lo hicieron sus compañeros. Jennifer Aniston (Rachel Green) consolidó una carrera en el cine; David Schwimmer (Ross Geller) se formó como director; Courtney Cox (Monica Geller) protagonizó Cougar Town; Lisa Kudrow brilló en Web Therapy, mientras que Matt Leblanc (Joey Trabbiani) lo hizo en llamó la atención con Episodes, en la que se burlaba de sí mismo y de Friends.

Perry actuó en la cinta The Whole Nine Yards, se destacó en el drama televisivo The Kennedys After Camelot y en las series Go On y The Good Couple, entre otras.

“Friends fue un tiempo algo muy difícil para ver, ya que mostraba a un tipo fuera de control”, recordó; aunque reconoció que esa fue la experiencia más significativa de su vida.



