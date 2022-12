El actor Matthew Perry dijo estar listo para disfrutar otra vez de 'Friends', la clásica serie de televisión. Sin embargo, fueron muchos los años en los que el actor confesó que no podía ver ninguno de los capítulos.



Así lo reveló la estrella de 53 años, durante una charla con Tom Power, durante la presentación de sus memorias 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', en la que contó anécdotas de la comedia que lo llevó a la fama.

"No puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado y la enfermedad me estaba golpeando mucho", dijo sobre la adicción, según revela el portal estadounidense etonline.com ('Entertaiment Tonight'). Confesó que ver el programa era como sentir que se repetía la frase: "Beber. Opiáceos. Beber. Cocaína".



Contó que ver su evolución, cada temporada, era como estar ante un espejo de un proceso de caída en los más profundo de su vida.



"Eso es muy difícil de ver. Porque, de manera extraña, sentía pena por ese tipo. Era ver un tipo que estaba fuera de control", dijo Perry sobre verse a sí mismo en ese estado.



Al respecto, 'Entertaiment Tonight' agrega: "No sabía lo que me estaba pasando. Pesaba 155, en camino a las 128 libras. Lo siento por ese tipo. Está muy pasando. Y soy yo. Hoy estoy muy agradecido de no ser eso nunca más", anota Perry.



De todas maneras, la estrella de Hollywood se declaró agradecido por lo que 'Friends' significó en la vida de los actores y del público.



"En primer lugar, fue un viaje increíble, porque tocó los corazones de diferentes generaciones", dijo. "Se ha convertido en algo importante y significativo".



Finalmente, el portal estadounidense de entretenimiento reveló hoy Perry está trabajando en un guión, seguirá en la gira promocional de su libro y tiene la esperanza de ayudar a otras personas que luchan contra la adicción.



"Mi salud es buena. Lo estoy haciendo muy bien ahora. No es tan difícil. Ahora tengo mucha experiencia", dijo. "... Tengo que ayudar a tantas personas como pueda... No es divertido hablar de estas cosas. No me gusta hablar de eso, pero sé que va a ayudar a la gente a hablar de eso", concluye el actor.