‘Spencer Reid es mi amigo imaginario, a quien admiro’

Cuando Matthew Gray Gubler hizo la audición para representar al doctor Spencer Reid en la serie 'Mentes criminales' ('Criminal minds') le dijeron: “¡Oh!, eres bueno, pero no eres el indicado para el papel”.



Y se debió a que “el personaje originalmente estaba escrito para ser alguien muy serio, robotizado e hiciera solo lo que me indicaran. Varias veces me hicieron volver a audicionar y cada vez había más y más personas en la habitación, hasta que al final me aceptaron y contrataron. Creo que cambiaron un poco el personaje para que fuera más de acuerdo a lo que yo estaba haciendo”, cuenta Gubler.

Está en un salón de un hotel de Ciudad de México, a donde fue la semana pasada para hablar con medios de ese país y con EL TIEMPO y 'DonJuan' sobre el final de la serie, que se despide este 9 de marzo, a las 9 p. m. por el canal AXN, luego de 15 años.



(Lea también: Comienza la despedida de la serie ‘Criminal Minds’)



Habla sonriendo siempre. Y es un buen conversador. Alto (puede medir como 1.90 metros), nació en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1990, y casi una semana antes de su cumpleaños, que es hoy, recibió un pastel de celebración, con serenata mariachi incluida, que le cantó 'Las mañanitas'.



A cada músico mariachi lo despidió con un abrazo ratificando el porqué se convirtió no solo en uno de los personajes favoritos de la serie, sino en un actor reconocido porque supo darle a su caracterización el tono indicado.



Genio, brillante, bello, inteligente, introvertido, desgarbado, mirada entre tierna y triste, pero capaz de leer a la velocidad de la luz y con un terror por las armas durante algún tiempo, el doctor Spencer Reid sella hoy el destino de esta producción que tuvo momentos importantes y buenos 'ratings'.



De hecho, ratifica que su propuesta actoral permitió que ese joven genio, hijo de una mujer con problemas mentales pero tan brillante como él, tuviera permanentes cambios.



“Cuando empecé no sabía que iba a durar 15 años, pero mi solicitud a los guionistas fue que mi personaje cambiara en la primera temporada. Lo quise así, porque para mí los programas de televisión antes tenían unas caracterizaciones estáticas y yo amo las películas que tiene inicio, nudo y desenlace, y quiero que eso pase permanentemente en la TV. Entonces, al tener tantos cambios, me siento afortunado y espero que hayan sido empáticos con la audiencia, que también creció en edades con la producción”, sigue



Y es que más allá de la parte física, especialmente en sus cortes de pelo, Spencer Reid tuvo duras pérdidas durante las temporadas. Una de ellas fue su novia, que murió asesinada, y el otro, su mejor amigo y guía en la serie, Jason Gideon (representado por Mandy Patinkin). Además, el miedo de terminar como su mamá, Diana (representada por Jane Lynch) lo hace dudar de sus capacidades.

Cuando empecé lo hice interpretando un personaje como 'nerd'. Pero yo no solo quería que fuera así, sino también alguien que fuera inteligente y genial a la vez FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, su principal faceta y que sus seguidores más aplauden (tiene clubes en varios idiomas y países), es que Spencer Reid enamoró sin facetas de hombre fuerte.



“Eso es hermoso, lo agradezco y me impacta. Cuando empecé lo hice interpretando un personaje como 'nerd'. Pero yo no solo quería que fuera así, sino también alguien que fuera inteligente y genial a la vez”, comenta.



Logrado este punto, su coeficiente de 187 y su capacidad para leer 20.000 palabras por minuto (lo que facilitaba el trabajo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, entidad a la que pertenecía) lo llevaron a convertirse en uno de los actores más reconocidos de la producción, incluso en momentos en los que 'Mentes criminales' ya no fue tan favorita de la crítica.



Sin embargo, sus seguidores se mantuvieron más o menos estables, teniendo en cuenta los cambios de la televisión. “Sí, estoy de acuerdo, hoy este medio es otro, pero nosotros tuvimos casi 15 millones de espectadores”.



Y prueba de ello fueron las largas filas que hubo en México la semana pasada, especialmente de mujeres, que participaron en un concurso realizado con el club de fans del actor en ese país, cuyas preguntas eran tan específicas y difíciles, que ganar, más que un triunfo, fue un reto.



Ahora vienen otros caminos para Gubler, en los que ya da pasos firmes. Graduado en dirección, tiene además un sello disquero, es autor del libro 'Rumple Buttercup: A Story of Bananas, Belonging, and Being Yourself', es dibujante y fotógrafo.



Afirma que 'Mentes criminales' “fue una gran oportunidad para aprender actuación y practicar dirección (estuvo al frente de 9 capítulos de la serie). Ahora que se acabó, quiero continuar con el 'storytelling', en principio como director. Acabo de apoyar un guión que voy a dirigir y a actuar. Quiero escribir. Quiero seguir haciendo cosas”.



Claro que lo hará. Pero Spencer Reid siempre estará ahí, en su recuerdo y en el de sus seguidoras. “Es difícil decir todo lo que me ha inspirado o lo que yo he dejado en Spencer. Pero me gusta pensar en él como mi amigo imaginario favorito, a quien admiro y quiero orgullecer”.

Historias de crimen en 324 capítulos

Los perfiles criminales fueron la especialidad de esta producción. A lo largo de sus 324 capítulos aparecieron asesinos en serie a los que había que descubrir observando su forma de actuar y escudriñando sus mentes para encontrarlos.



Producida por The Mark Gordon Company en asociación con CBS Television Studios y ABC Studios, fue exitosa en Estados Unidos, América Latina, varios países de Europa, especialmente España, y Asia.



Entre sus protagonistas, además de Matthew Gray Gubler, estuvieron Mandy Patinkin (Jason Gideon), Thomas Gibson (Aaron Hotchner), Shemar Moore (Derek Morgan), A. J. Cook (Jennifer Jareau), Kirsten Vangsness (Penélope García), Paget Brewster (Emily Prentiss), Joe Mantegna (David Rossi) y Adam Rodríguez (Luke Alvez), entre otros.



En entrevistas a las que tuvo acceso EL TIEMPO, Joe Mantegna afirmó que “hemos llegado más lejos que un tradicional drama de Hollywood, no sé, creo que lo hicimos bien y que gran parte de su popularidad viene del hecho de que las personas entienden que estamos representando una organización que es real”.



Por su parte, Adam Rodríguez, manifestó: “Pudimos atraer a la gente porque siempre pensamos en hacerlo bien, si alguien demuestra que hace las cosas consistentemente bien, las personas están ahí. Creo que eso es lo que los 'fans' han entendido, que encontraron una hora de buen entretenimiento, sin importa en qué lugar estén.

Además, en todas partes del mundo hay preguntas sobre situaciones de peligro y mentes extrañas o criminales”, manifestó.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Cultura - EL TIEMPO

Ciudad de México** Por invitación de AXN